Paige VanZant: Svlačenjem sam u 24 sata zaradila više nego u cijeloj borilačkoj karijeri...

Jako sam sretna jer sam poprilično uspješna izvan borilačkog svijeta i UFC-a.

Rekla je to atraktivna borkinja Paige VanZant (29) u jednom podcastu. Ona je u UFC-u imala pet pobjeda i četiri poraza pa se prebacila na boks bez rukavica, u Bare Knuckle Fighting Championshipu, te ondje izgubila oba meča. Ipak, ne nedostaje joj ni slave ni novca. I to zbog atraktivnog izgleda.

Otvorila je profil na platformi za odrasle i priznala:

- Radila sam vrlo naporno u ostalim industrijama i pokušavala sam stvoriti ‘mainstream‘ osobnost. Da, taj je profil definitivno moj najveći izvor prihoda. Mislim da sam u 24 sata na toj platformi zaradila više nego u cijeloj borilačkoj karijeri! Kada ste od malih nogu siromašni, a onda odjednom postanete bogati, jednostavno želite nastaviti naporno raditi, a ja sam jako sretna jer mogu pomagati svojoj obitelji. Dakle, to je opravdanje za sve ovo što činim, saznanje da pomažem svima oko sebe.

Foto: Facebook/screenshot

No, ne odustaje od borbi.

- Ja se mogu umiroviti i ne moram se više nikada boriti. Ali sportaši razumiju, a neki drugi ljudi možda ne. LeBrona Jamesa ne morate pitati zašto još igra košarku. Ili Tom Brady, on više ne mora igrati američki nogomet, ali zašto ga igra? Zato što je najveći svih vremena i želi se nastaviti natjecati. To radi i to mu je u krvi. Ne uspoređujem se s tim ljudima i njihovom veličinom, ali želja za uspjehom definitivno je u meni.