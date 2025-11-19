Pamić: Svi su pričali o krizi u Dinamu, a prošla su tri godišnja doba od naše zadnje pobjede

Mislim da sam prvi put u karijeri primio sedam golova, nadam se i posljednji put, komentirao je trener hrvatskog drugoligaša Karlovca, Igor Pamić, nakon što je njegova momčad pretprjela težak poraz na domaćem terenu od doprvaka HNL-a, Dinama, koji je time izborio četvrtfinale.

Pamić je u srijedu proslavio 56. rođendan, a duhovito je komentirao kako je za poklon dobio sedam golova u mreži.

- Odlično, fantastično - šaljivo je rekao Pamić i nastavio...

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Nadam se prvi i zadnji put u mom životu. Nikako nije ugodan rezultat, ali malo je lakše kada znate da je od Dinama. Upozoravao sam uoči utakmice da znam koji rang vodim i da znam razliku u odnosu na Dinamo.

Karlovac baš i nije u sjajnoj formi.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Svi su pričali o krizi Dinama, a nitko nije pričao o našoj krizi. Nismo pobijedili utakmicu tri godišnja doba (Samo jedna pobjeda u osam utakmica od početka listopada, op. a.) - komentirao je Pamić te zaključio...

- Nasjeli smo, ne ljutim se na igrače zbog ovog poraza. Drago mi je što je bilo puno ljudi na stadionu, u prvenstvu smo fantastični i idemo dalje. A broj sedam nisam nikad volio...