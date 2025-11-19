Obavijesti

Sport

Komentari 1
TRENER KARLOVCA

Pamić: Svi su pričali o krizi u Dinamu, a prošla su tri godišnja doba od naše zadnje pobjede

Piše Hrvoje Tironi, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Pamić: Svi su pričali o krizi u Dinamu, a prošla su tri godišnja doba od naše zadnje pobjede
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

KARLOVAC - DINAMO 0-7: Nasjeli smo, ne ljutim se na igrače zbog ovog poraza. Drago mi je što je bilo puno ljudi na stadionu, u prvenstvu smo fantastični i idemo dalje, rekao je trener Karlovca nakon poraza

Mislim da sam prvi put u karijeri primio sedam golova, nadam se i posljednji put, komentirao je trener hrvatskog drugoligaša Karlovca, Igor Pamić, nakon što je njegova momčad pretprjela težak poraz na domaćem terenu od doprvaka HNL-a, Dinama, koji je time izborio četvrtfinale.

Pamić je u srijedu proslavio 56. rođendan, a duhovito je komentirao kako je za poklon dobio sedam golova u mreži.

- Odlično, fantastično - šaljivo je rekao Pamić i nastavio...

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Nadam se prvi i zadnji put u mom životu. Nikako nije ugodan rezultat, ali malo je lakše kada znate da je od Dinama. Upozoravao sam uoči utakmice da znam koji rang vodim i da znam razliku u odnosu na Dinamo.

Karlovac baš i nije u sjajnoj formi.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Svi su pričali o krizi Dinama, a nitko nije pričao o našoj krizi. Nismo pobijedili utakmicu tri godišnja doba (Samo jedna pobjeda u osam utakmica od početka listopada, op. a.) - komentirao je Pamić te zaključio...

- Nasjeli smo, ne ljutim se na igrače zbog ovog poraza. Drago mi je što je bilo puno ljudi na stadionu, u prvenstvu smo fantastični i idemo dalje. A broj sedam nisam nikad volio...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju
KVALIFIKACIJE ZA SP

Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 12. minuti i čuvali vodstvo sve do 77. minute, kada je Gregoritsch zabio za remi i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. 'Zmajevi' kao drugi nastavljaju u doigravanju
Hrvatska 2. nositelj u ždrijebu SP-a. Ovo su mogući protivnici i sve jakosne skupine za playoff
NA KOGA ĆE 'VATRENI'?

Hrvatska 2. nositelj u ždrijebu SP-a. Ovo su mogući protivnici i sve jakosne skupine za playoff

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025