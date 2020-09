'Pamtim samo lijepo iz Dinama. Nije objava bila za Mamića...'

<p><strong>Nenad Bjelica, </strong>trener Osijeka, dotaknuo se na <a href="https://www.24sata.hr/sport/bohar-predstavljen-u-osijeku-trener-kao-bjelica-se-ne-odbija-717982" target="_blank">predstavljanju novoga igrača Damjana Bohara</a> u Gradskom vrtu i prepirke sa Zoranom Mamićem, trenerom Dinama, koji ga je optužio da pokušava destabilizirati Dinamo, a nakon toga je Bjelica na svojim društvenim mrežama napisao 'Bolji se ne bave gorima, zato jesu bolji', no tvrdi, to nije bilo upućeno strategu Dinama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica na treningu Osijeka</strong></p><p>- Ja sam rekao svoje o Dinamu. Meni je u Dinamu bilo lijepo i stvarno pamtim najljepše trenuntke iz Dinama. Iamam tamo jako puno prijatelja, ako smijem išta reći o Dinamu - započeo je Bjelica pa dodao:</p><p>- Izgleda da živimo u diktaturi pa se smije reći samo što netko misli da se smije reći. Ne obazirem se na bilo što drugo osim Osijeka. Objava je bila poučna za sve. Prvo počinjem od sebe, svaki dan gledam kako da sebe poboljšam pa onda i svoje igrače i klub. Onda će i publika biti sretnija, i vi i imat ćemo jednu idilu - kaže trener osječkog prvoligaša. </p><p>Na kraju je potvrdio i ono što je napisao u objavi:<br/> <br/> - Čovjek sam koji gleda svoja posla. U ovom slučaju samo gledam na Osijek. Želim poboljšati iz dana u dan sebe i svoje igrače. Ujutro kad se probudim razmislim što mogu napraviti da budem bolji i ne bavim se drugima. Eto - zaključio je jasno tener Osječana.</p><p>Podsjetimo, Zoran Mamić rekao je da Bjelica priznanjem da se čuje još uvijek s nekim sadašnjim igračima Dinama pokušava destabilizirati zagrebački klub, a uz to je rekao kako prezimljavanje u Europi i nije neki uspjeh.</p><p>- Provlači se teza da su Neno i momčad zaradili. Da, oni su zaradili dio. Dinamo troši 45 ili 50 milijuna, oni su zaradili pola, ili više od pola. Ali tko je njima omogućio da to zarade? To je klub, Uprava, Mirko, Zdravko, oni su im napravili bazu - pohvalio je svog brata, bjegunca pred hrvatskim pravosuđem, trener Dinama. </p><p>- Neno i ja nismo imali posebno dobar odnos, ali nismo imali ni loš odnos, imali smo nekakvog poštovanja, gdje sam se ja stavio sa strane i nisam se miješao. Radi se o jednom vrlo dobrom treneru koji je napravio rezultat - blago je pohvalio nekadašnjeg Dinamovog stratega, a onda dodao:</p><p>- Ali nije Neno igrao na terenu, igrali su igrači, koji su zaslužni. Kad pratimo medije, ispada da je Neno ušao u Ligu prvaka, a nije, nego momčad koju je Uprava kluba dovela i platila i napravila bazu da on to napravi. Žao mi je da momčad nije u prvom planu, da igrači nisu u prvom planu. Svi ističu „Bjelica i njegov stožer“, da, sjajan posao, radi se o sjajnom treneru. Iako, ja moram biti iskren, meni je to famozno proljeće nakon 50 godina – super, ali igrali smo osminu finala, jesmo dobili medalju za to, što se dogodilo? - upitao se Mamić u intervjuu za<a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/mamic-po-prvi-put-progovorio-o-destabilizaciji-dinamove-svlacionice-to-sto-bjelica-radi-nije-fer-15020082" target="_blank"> Sportske novosti.</a></p><p>"Dok se gori bave boljima, bolji se bave sobom. Zato su i bolji", napisao je na svojim društvenim mrežama nedugo nakon tog intervjua <strong>Nenad Bjelica</strong>, a sada je, čini se, zaključio i to poglavlje.</p>