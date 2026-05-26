Panama objavila popis za SP: Evo koji igrači prijete Hrvatskoj

Prije prvenstva Panama će odigrati prijateljske utakmice protiv Brazila, Dominikanske Republike te Bosne i Hercegovine. Prvenstvo će otvoriti utakmicom protiv Gane 18. lipnja, dok s Hrvatskom igra u drugom kolu

Danac Thomas Christiansen je objavio popis od 26 reprezentativaca Paname za skorašnje Svjetsko prvenstvo, a ta je momčad jedan od tri suparnika Hrvatskoj u skupini L.

Panama se po drugi put u svojoj povijesti plasirala na veliku svjetsku scenu nakon što je debitirala 2018. godine kada je domaćin prvenstva bila Rusija.

Prvenstvo prije osam godina zbog ozljede je propustio Alberto Quintero, a ovaj put se iskusni 38-godišnji napadač našao na popisu putnika. U karijeri je Quintero odigrao 140 utakmica za reprezentaciju. Malo iznenađenje izbornik Paname je napravio nepozivanjem nadarenog 18-godišnjeg veznog igrača brazilskog Botafoga Kadira Barria.

„Na prvenstvu želimo ispisati povijest panamskog nogometa. Želimo učiniti nešto jako lijepo i veliko te baš na prvenstvu odigrati svoje najbolje utakmice“, rekao je izbornik Christiansen.

Prije prvenstva Panama će odigrati prijateljske utakmice protiv Brazila, Dominikanske Republike te Bosne i Hercegovine. Prvenstvo će otvoriti utakmicom protiv Gane 18. lipnja, dok s Hrvatskom igra u drugom kolu skupine L, 24. lipnja u 1 sat po srednjeeuropskom vremenu u Torontu.

Panama na Svjetskom prvenstvu 2026.:

Vratari: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio

Obrana: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, ‌Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller

Vezni red: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, ​Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono

Napad: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez

