Obavijesti

Sport

Komentari 1
Panathinaikos raskida s Rafom Benitezom! Hrvatski dragulj napokon bi mogao dobiti priliku

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Rafael Benitez napušta Panathinaikos nakon samo šest mjeseci na klupi grčkog velikana. Iako odlazak još nije službeno potvrđen, grčki mediji navode da je odluka već donesena te da će španjolski trener odraditi još posljednja četiri kola grčke lige prije konačnog razlaza.

Benítez je u Ateni imao status najplaćenijeg trenera u povijesti grčkog nogometa, s plaćom od oko dva milijuna eura po sezoni, a prema istim izvorima trebao bi dobiti i izdašnu otpremninu. Ipak, rezultati nisu opravdali velika ulaganja kluba. Panathinaikos se četiri kola prije kraja nalazi na četvrtom mjestu doigravanja, koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, uz značajan bodovni zaostatak za vodećima.

Španjolac je vodio momčad u 37 utakmica te ostvario 20 pobjeda, devet remija i osam poraza, što uprava smatra nedovoljnim s obzirom na više od 30 milijuna eura uloženih u pojačanja ove sezone. Dodatno nezadovoljstvo izazvao je njegov odnos prema pojedinim igračima, među kojima je i mladi hrvatski veznjak Adrian Jagušić, koji se od dolaska na zimu nije izborio kod trenera za minutažu.

Benítez, koji je tijekom karijere osvajao trofeje s klubovima poput Liverpoola, Valencije i Chelseaja, posljednjih godina bilježi pad rezultata. Prije dolaska u Grčku vodio je Celtu Vigo, gdje je također smijenjen nakon manje od godinu dana na klupi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026