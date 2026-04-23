Panathinaikos raskida s Rafom Benitezom! Hrvatski dragulj napokon bi mogao dobiti priliku

Rafael Benitez napušta Panathinaikos nakon samo šest mjeseci na klupi grčkog velikana. Iako odlazak još nije službeno potvrđen, grčki mediji navode da je odluka već donesena te da će španjolski trener odraditi još posljednja četiri kola grčke lige prije konačnog razlaza.

Benítez je u Ateni imao status najplaćenijeg trenera u povijesti grčkog nogometa, s plaćom od oko dva milijuna eura po sezoni, a prema istim izvorima trebao bi dobiti i izdašnu otpremninu. Ipak, rezultati nisu opravdali velika ulaganja kluba. Panathinaikos se četiri kola prije kraja nalazi na četvrtom mjestu doigravanja, koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, uz značajan bodovni zaostatak za vodećima.

Španjolac je vodio momčad u 37 utakmica te ostvario 20 pobjeda, devet remija i osam poraza, što uprava smatra nedovoljnim s obzirom na više od 30 milijuna eura uloženih u pojačanja ove sezone. Dodatno nezadovoljstvo izazvao je njegov odnos prema pojedinim igračima, među kojima je i mladi hrvatski veznjak Adrian Jagušić, koji se od dolaska na zimu nije izborio kod trenera za minutažu.

Benítez, koji je tijekom karijere osvajao trofeje s klubovima poput Liverpoola, Valencije i Chelseaja, posljednjih godina bilježi pad rezultata. Prije dolaska u Grčku vodio je Celtu Vigo, gdje je također smijenjen nakon manje od godinu dana na klupi.