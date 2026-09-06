Panathinaikos u derbiju bolji od PAOK-a, Jagušić nije nastupio

Nogometaši Panathinaikosa pobijedili su PAOK sa 3-1 u derbiju trećeg kola grčkog prvenstva. Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 15. minuti kada su gosti ostali s igračem manje nakon što je Aritz Elustondo "pocrvenio".

Domaćin je poveo u 29. minuti golom Vicentea Taborde, a devet minuta kasnije Andrews Tetteh je zabio za 2-0. U 53. minuti je Tetteh postigao i svoj drugi gol na utakmici. Panathinaikos je imao i jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, ali Taborda nije iskoristio veliku priliku. U 69. minuti i Pao je ostao s igračem manje, na "hlađenje" je morao Cyriel Dessers.

U posljednjim trenucima susreta gosti su smanjili rezultat golom Ognjena Ugrešića. Hrvatski nogometaš Adriano Jagušić nije nastupio za Panathinaikos.

U subotu je AEK pobijedio Aris s 5-0 uz dvije asistencije Lovre Majera koji je igrao do 83. minute, dok Domagoj Vida nije nastupio za atenski sastav. Kod Arisa je Boško Šutalo odigrao cijeli susret, a Lovro Majkić nije zaigrao. Volos i Olympiakos su odigrali 1-1.

Foto: IMAGO/Ben Gal/IMAGOSPORT

Na ljestvici vodi Panetolikos s devet bodova, AEK i Olympiakos imaju po sedam, a Panathinaikos i PAOK po šest bodova.