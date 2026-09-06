Obavijesti

Sport

Komentari 1
GRČKI NOGOMET

Panathinaikos u derbiju bolji od PAOK-a, Jagušić nije nastupio

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Panathinaikos u derbiju bolji od PAOK-a, Jagušić nije nastupio
Foto: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na ljestvici vodi Panetolikos s devet bodova, AEK i Olympiakos imaju po sedam, a Panathinaikos i PAOK po šest bodova

Admiral

Nogometaši Panathinaikosa pobijedili su PAOK sa 3-1 u derbiju trećeg kola grčkog prvenstva. Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 15. minuti kada su gosti ostali s igračem manje nakon što je Aritz Elustondo "pocrvenio".

Domaćin je poveo u 29. minuti golom Vicentea Taborde, a devet minuta kasnije Andrews Tetteh je zabio za 2-0. U 53. minuti je Tetteh postigao i svoj drugi gol na utakmici. Panathinaikos je imao i jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, ali Taborda nije iskoristio veliku priliku. U 69. minuti i Pao je ostao s igračem manje, na "hlađenje" je morao Cyriel Dessers.

U posljednjim trenucima susreta gosti su smanjili rezultat golom Ognjena Ugrešića. Hrvatski nogometaš Adriano Jagušić nije nastupio za Panathinaikos.

U subotu je AEK pobijedio Aris s 5-0 uz dvije asistencije Lovre Majera koji je igrao do 83. minute, dok Domagoj Vida nije nastupio za atenski sastav. Kod Arisa je Boško Šutalo odigrao cijeli susret, a Lovro Majkić nije zaigrao. Volos i Olympiakos su odigrali 1-1.

2026-07-29 AEK Athens v Samsunspor - Preseason Friendly match 2026-2027
Foto: IMAGO/Ben Gal/IMAGOSPORT

Na ljestvici vodi Panetolikos s devet bodova, AEK i Olympiakos imaju po sedam, a Panathinaikos i PAOK po šest bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Hajduk u zadnji čas dovodi novo krilo iz Atletico Madrida?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Hajduk u zadnji čas dovodi novo krilo iz Atletico Madrida?

Još su samo dva dana ostala do kraja ljetnog prijelaznog roka u HNL-u, zadnji dan je ponedjeljak 7.rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026