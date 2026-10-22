Panathinaikos zabio petardu. Adriano Jagušić nije bio u ekipi

U prvoj utakmici 2. kola nogometne Konferencijske lige Panathinaikos je kao gost u Almatiju svladao Kairat s visokih 5-1. Taborda (6), Dessers (24-11m, 47), Kangwa (57) i Rastoder (75) doveli su grčki sastav u prednost od 5-0 prije no što je Bekbolat (79) ublažio poraz kazahstanskog predstavnika.

Adriano Jagušić nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa koji ima maksimalnih šest bodova, dok je Kairat ostao na jednom bodu. Panathinaikos je ovom pobjedom nakon dva kola privremeno skočio na prvo mjesto Konferencijske lige.

Grčki klub je u prvom kolu svladao Borac iz Banje Luke pa nakon dva odigrana susreta ima šest osvojenih bodova. Što se tiče Kairata, on je na jednom osvojenom bodu. Kazahstanski klub je u prvom kolu remizirao s latvijskom Rigom FC.