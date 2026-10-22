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KONFERENCIJSKA LIGA

Panathinaikos zabio petardu. Adriano Jagušić nije bio u ekipi

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Panathinaikos zabio petardu. Adriano Jagušić nije bio u ekipi
Foto: Pavel Mikheyev
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U prvoj utakmici 2. kola grčki predstavnik je kao gost u Almatiju svladao Kairat s visokih 5-1

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U prvoj utakmici 2. kola nogometne Konferencijske lige Panathinaikos je kao gost u Almatiju svladao Kairat s visokih 5-1. Taborda (6), Dessers (24-11m, 47), Kangwa (57) i Rastoder (75) doveli su grčki sastav u prednost od 5-0 prije no što je Bekbolat (79) ublažio poraz kazahstanskog predstavnika.

Adriano Jagušić nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa koji ima maksimalnih šest bodova, dok je Kairat ostao na jednom bodu.  Panathinaikos je ovom pobjedom nakon dva kola privremeno skočio na prvo mjesto Konferencijske lige.

Grčki klub je u prvom kolu svladao Borac iz Banje Luke pa nakon dva odigrana susreta ima šest osvojenih bodova. Što se tiče Kairata, on je na jednom osvojenom bodu. Kazahstanski klub je u prvom kolu remizirao s latvijskom Rigom FC.

UEFA Conference League - Kairat v Panathinaikos
Foto: Pavel Mikheyev

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