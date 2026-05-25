Panika u Argentini! Ozlijedio se Messi uoči Svjetskog prvenstva

Lionel Messi (38) ozlijedio je nogu u utakmici sjevernoameričke nogometne lige (MLS) između njegovog Inter Miamija i Philadelphia Uniona u nedjelju navečer. Messi se uhvatio za lijevo bedro nakon slobodnog udarca zbog čega je napustio teren u 73. minuti susreta u kojem je Inter Miami sa 6-4 svladao Philadelphia Union.

Dvostruki MVP MLS-a, 38-godišnji Messi, koji ima 12 golova i osam asistencija u 14 utakmica ove sezone, uspio je ustati i napustiti teren vlastitim snagama. U svojoj četvrtoj sezoni s Inter Miamijem, Messi ima 62 gola i 45 asistencija i 67 utakmica, od čega ih je 59 počeo od prve minute.

Trener Miamija Guillermo Hoyos, iako je priznao da nije razgovarao s Messijem nakon utakmice, nije bio osobito zabrinut zbog odlaska.

- Još uvijek nemamo izvještaj o ozljedi, ali Messi je stvarno bio umoran. Bio je to umor. Teren je bio težak, i umjesto sumnje, uvijek kažete da ne riskirate - rekao je Hoyos nakon utakmice.

MLS je započeo šestotjedni odmor nakon nedjeljnih utakmica, a Svjetsko prvenstvo u nogometu trebalo bi početi 11. lipnja i trajati do 19. srpnja. Očekuje se da će Messi igrati za Argentinu, koja brani naslov svjetskog prvaka, iako ovogodišnji sastav još nije objavljen.

Prva utakmica Argentine u skupini J je 16. lipnja protiv Alžira u Kansas Cityju. Nakon toga 22. lipnja Argentina igra protiv Austrije i na kraju 28. lipnja protiv Jordana. Argentina će se za grupnu fazu pripremati prijateljskim utakmicama protiv Hondurasa 6. lipnja na Kyle Fieldu u Texas A&M-u i Islanda 9. lipnja na stadionu Jordan-Hare u Auburnu.

