Panika u Barceloni: Messi je faxom zatražio raskid ugovora!

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti poručio je Kataloncima da ne želi biti više dio kluba u kojem je proveo 20 godina. Ugovor s Barcom ga veže do ljeta 2021. godine, a on je zatražio raskid...

<p>Više se vidim u nekom drugom klubu nego u Barceloni, poručio je <strong>Leo Messi Ronaldu Koemanu </strong>još u petak i ostavio sve u Barceloni u šoku.</p><p>Naravno, težak poraz od Bayerna (8-2) ostavio je na njemu neizlječive rane, ali u klubu su se nadali da je to ipak prolazna faza te da će se Argentinac predomisliti. S tom nadom Koeman je otišao na novi sastanak s Messijem, ali izašao je potpuno van sebe. Nizozemski trener rekao mu je da više nitko neće imati privilegije i da će od sada postojati samo tim.</p><p>Lea je to u potpunosti naljutilo pa je postao sve uvjereniji u svoju odluku da želi ići iz Barce, a onda je isto rekao i predsjedniku Josephu Bartomeuu! Točnije, to je poslao putem<a href="https://www.marca.com/en/football/barcelona/2020/08/25/5f454932268e3e17088b4578.html" target="_blank"> faxa</a>.</p><p>Jedan od najboljih nogometaša u povijesti poručio je Kataloncima da ne želi biti više dio kluba u kojem je proveo 20 godina. Ugovor s Barcom ga veže do ljeta 2021. godine, ali Leo želi ići odmah. Naime, do 1. lipnja je postojala klauzula u njegovom ugovoru prema kojoj je mogao napustiti klub za besplatno, a zbog situacije s korona virusom i sezonom koja se odužila, želja bi mu se i mogla ispuniti.</p><p>To je stvorilo uzbunu na Camp Nou pa je predsjednik Joseph Bartomeu u roku odmah sazvao sastanak. I on je sam svjestan da je njegov mandat gotov ako Argentinac napusti klub. Neće biti upamćen po trofejima, pojačanjima, uspjesima, već kao predsjednik u čijoj je eri jedan od najboljih nogometaša u povijesti napustio klub.</p><p>Možda napušta brod koji tone, ali ima pravo. To misli i legenda Barce Carles Puyol koji je svjestan situacije u voljenom klubu te je podržao Argentinca u njegovoj odluci.</p><p>- Poštovanje i divljenje, Leo. Sva moja podrška, prijatelju.</p><p>Pomalo nevjerojatno zvuči, zar ne? 'Leo Messi želi iz Barce'. To je prije dvije, tri godine bilo nepojmljivo. Nekoliko puta je govorio kako želi karijeru završiti u katalonskom klubu, ali situacija se u posljednje vrijeme pogoršala. Klub je dovodio promašaje od pojačanja, momčad je postojala sve starija, a Leo sve nezadovoljniji. Sve je palo na njegova leđa, a on je vukao do kad je mogao. </p><p>Prije dvije godine ispali su iz Lige prvaka od Rome i to nakon što su izgubili 3-0 na Olimpicu, a prošle godine ih je Liverpool izbacio iz polufinala Lige prvaka unatoč tome što su imali 3-0 iz prve utakmice. Kap koja je prelila čašu bila je sramotna utakmica protiv Bayerna koji im je utrpao osam komada. Messi je izgledao poniženo, kao nikada u životu. A jedan od najboljih u povijesti ove igre si to ne smije dopustiti.</p><p>Nakon tog poraza u klub je došao Ronald Koeman koji se odmah bacio na remont. Preko mobitela je javio Luisu Suarezu i Ivanu Rakitiću da ne računa na njih. Halo, preko mobitela?! Dvojcu koji je u šest godina osvojio sve moguće s Barcelonom?! Takvo šikaniranje je ostavilo utjecaja i na Argentinca koji je sjajan prijatelj sa Suarezom, a jedan od igrača koje je Koeman odbacio je i Arturo Vidal, koji je također dobar s Messijem. Te stvari su još samo motivirale sjajnog napadača da odluči otići iz Katalonije.</p><p>Zašto je ovo poraz za Barcelonu? Prvo, ostat će bez legende i najboljeg igrača u povijesti kluba, a drugo, jedan od najboljih igrača u povijesti će im otići bez odštete.</p><p>Messi ne može igrati zauvijek i bilo je jasno da će morati jednom napustiti Barcu. Ali ne ovako i ne na ovaj način. Španjolski velikan više nikada neće biti isti. Jer napušta ih čovjek koji je u klubu proveo 20 godina, odigrao 731 utakmicu i zabio 634 gola uz 285 asistencija. Nema ni smisla spominjati što je sve osvojio. Četiri Lige prvaka, 10 La liga, šest Kupova i šest Zlatnih lopti.</p><p>Nijedan igrač nije iznad kluba, ali ovo je kao da Barcelona odlazi iz Barcelone...</p><p> </p>