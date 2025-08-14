Obavijesti

UTRKA S VREMENOM

Panika u Barceloni: Potrošili milijune na obnovu stadiona, a još ne smiju igrati na njemu...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Panika u Barceloni: Potrošili milijune na obnovu stadiona, a još ne smiju igrati na njemu...
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Plan kluba je da se povratak na Camp Nou održi u tri faze. Prvo bi Barcelona igrala pred 30.000 ljudi, zatim pred 45.000, a potom bi igrala pred 60.000 ljudi do konačne renovacije stadiona

U Barceloni posljednjih godina imaju podosta problema financijske prirode. Katalonci se muče s registracijom igrača, a u tijeku je i renovacija Camp Noua na koji se planiraju uskoro vratiti. Ipak, ne ide sve prema planovima, pišu Španjolci. 

Španjolski prvak namjeravao se vratiti na Camp Nou 14. rujna protiv Valencije, ali još uvijek nema potrebne dozvole za to, piše Marca. Problem je u tome što Barcelona do 28. kolovoza mora Uefi prijaviti na kojem stadionu će igrati utakmice Lige prvaka. Tada se održava ždrijeb ligaške faze natjecanja u kojem će odigrati osam utakmica, od čega četiri na domaćem terenu, a krovna europska nogometna organizacija ne dopušta kasnije preinake za tu fazu natjecanja. 

General view as construction work continues on Camp Nou in Barcelona
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Plan kluba je da se povratak na Camp Nou održi u tri faze. Prvo bi Barcelona igrala pred 30.000 ljudi, zatim pred 45.000, a potom bi igrala pred 60.000 ljudi do konačne renovacije stadiona. 

