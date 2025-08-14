Panika u Barceloni: Potrošili milijune na obnovu stadiona, a još ne smiju igrati na njemu...

U Barceloni posljednjih godina imaju podosta problema financijske prirode. Katalonci se muče s registracijom igrača, a u tijeku je i renovacija Camp Noua na koji se planiraju uskoro vratiti. Ipak, ne ide sve prema planovima, pišu Španjolci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Renovira se kultni Camp Nou: Cijena je prava sitnica, samo 1,45 milijardi eura | Video: 24sata/Video

Španjolski prvak namjeravao se vratiti na Camp Nou 14. rujna protiv Valencije, ali još uvijek nema potrebne dozvole za to, piše Marca. Problem je u tome što Barcelona do 28. kolovoza mora Uefi prijaviti na kojem stadionu će igrati utakmice Lige prvaka. Tada se održava ždrijeb ligaške faze natjecanja u kojem će odigrati osam utakmica, od čega četiri na domaćem terenu, a krovna europska nogometna organizacija ne dopušta kasnije preinake za tu fazu natjecanja.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Plan kluba je da se povratak na Camp Nou održi u tri faze. Prvo bi Barcelona igrala pred 30.000 ljudi, zatim pred 45.000, a potom bi igrala pred 60.000 ljudi do konačne renovacije stadiona.