Panika u Barceloni zbog ozljede Yamala. As: Opća opasnost 17 dana prije El Clasica i 49 do SP-a

Zvijezda Barcelone Lamine Yamal (18) zabio je gol iz penala u 40. minuti i donio pobjedu katalonskom klubu nad Celtom Vigo (1-0). Međutim, ono što je zbrinulo sve navijače je njegova ozljeda samo nekoliko sekundi nakon realiziranog penala. Mladi Španjolac pao je na travnjak i požalio se na ozljedu. U pomoć su mu odmah priskočili suigrači, a intervenirala je i liječnička služba. Yamal je napustio teren i otišao u svlačionicu te je utakmica za njega bila gotova.

Prema pisanju španjolskih medija, riječ je o ozljedi zadnje lože te pauzi od najmanje pet tjedana. Španjolski As objavio je tekst pod naslovom "Opća opasnost 17 dana prije Clásica i 49 dana prije SP-a!". Preciznija dijagnoza i prognoza znat će se nakon obavljenih pregleda u četvrtak. Naime, Barcelona je vodeća u La Ligi s 82 boda, a Real Madrid za Kataloncima zaostaje devet bodova. Do kraja prvenstva ostalo je još šest kola, a 10. svibnja na rasporedu je El Clasico. Vrlo je vjerojatno kako će Barcelonina zvijezda propustiti taj vrlo važan susret u borbi za obranu naslova La Lige.

"Na Camp Nouu je upaljen alarm samo 49 dana prije prve utakmice Španjolske na SP-u. Yamalu zbog ozljede zadnje lože prijeti pauza od barem dva do tri tjedna. Već se nagađa da neće igrati do kraja sezone" - dodaje As u tekstu.

Yamal je u ovoj sezoni skupio ukupno 45 nastupa te zabio 24 golova, a uz to ostvario je 18 asistencija. Što se reprezentacije tiče, u 25 nastupa zabio je šest golova, a asistirao za 12. Španjolska prvu utakmicu na nadolazećem Svjetskom prvenstvu igra 15. lipnja protiv Zelenortske Republike.