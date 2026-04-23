Panika u Barceloni zbog ozljede Yamala. As: Opća opasnost 17 dana prije El Clasica i 49 do SP-a

Piše Issa Kralj,
Foto: Albert Gea

Yamalu zbog ozljede zadnje lože prijeti pauza od barem dva do tri tjedna. Već se nagađa da neće igrati do kraja sezone - navodi AS nakon što se Španjolac ozlijedio u utakmici protiv Celte Vigo i zabio za pobjedu

Zvijezda Barcelone Lamine Yamal (18) zabio je gol iz penala u 40. minuti i donio pobjedu katalonskom klubu nad Celtom Vigo (1-0). Međutim, ono što je zbrinulo sve navijače je njegova ozljeda samo nekoliko sekundi nakon realiziranog penala. Mladi Španjolac pao je na travnjak i požalio se na ozljedu. U pomoć su mu odmah priskočili suigrači, a intervenirala je i liječnička služba. Yamal je napustio teren i otišao u svlačionicu te je utakmica za njega bila gotova. 

Prema pisanju španjolskih medija, riječ je o ozljedi zadnje lože te pauzi od najmanje pet tjedana. Španjolski As objavio je tekst pod naslovom "Opća opasnost 17 dana prije Clásica i 49 dana prije SP-a!". Preciznija dijagnoza i prognoza znat će se nakon obavljenih pregleda u četvrtak.  Naime, Barcelona je vodeća u La Ligi s 82 boda, a Real Madrid za Kataloncima zaostaje devet bodova. Do kraja prvenstva ostalo je još šest kola, a 10. svibnja na rasporedu je El Clasico. Vrlo je vjerojatno kako će Barcelonina zvijezda propustiti taj vrlo važan susret u borbi za obranu naslova La Lige. 

Foto: Albert Gea

"Na Camp Nouu je upaljen alarm samo 49 dana prije prve utakmice Španjolske na SP-u. Yamalu zbog ozljede zadnje lože prijeti pauza od barem dva do tri tjedna. Već se nagađa da neće igrati do kraja sezone" - dodaje As u tekstu. 

Yamal je u ovoj sezoni skupio ukupno 45 nastupa te zabio 24 golova, a uz to ostvario je 18 asistencija. Što se reprezentacije tiče, u 25 nastupa zabio je šest golova, a asistirao za 12. Španjolska prvu utakmicu na nadolazećem Svjetskom prvenstvu igra 15. lipnja protiv Zelenortske Republike. 

