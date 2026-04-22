ŠOK NA CAMP NOU Yamal zabio pa se ozlijedio. Navijaču pozlilo, 15 minuta mu pružali pomoć

Utakmica je, nakon ukazivanja pomoći navijači, u konačnici nastavljena u 59. minuti što je i dalje bilo prvo poluvrijeme

Tijekom utakmice La Lige između Barcelone i Celte Vigo dogodio se dramatičan trenutak koji je zabrinuo navijače katalonskog kluba. Mlada zvijezda momčadi Lamine Yamal doživio je bolan preokret sudbine – samo nekoliko sekundi nakon što je razveselio navijače i zabio gol iz penača pao je na travnjak i požalio se na ozljedu.

Yamal je uspješno realizirao kazneni udarac u 42. minuti i doveo Barcelonu u vodstvo 1-0. Već u sljedećem trenutku pao je na travnjak i previjao se od bolova, dok su mu zabrinuti suigrači odmah priskočili u pomoć. Nakon što su mu liječnici pružili pomoć, ustao je, ali je ubrzo napustio igru. Nije otišao na klupu, nego su ga kamere snimile kako sam silazi niz stepenice tunela prema svlačionici, što jasno upućuje na to da nije mogao nastaviti utakmicu. Gol i ozljedu pogledajte OVDJE.

NOVI ŠOK ZA MADRIĐANE VIDEO Elche pobijedio Atletico!
To nije bila jedina situacija koja je privukla pozornost. Nakon Yamalova pogotka utakmica se prekinula na više od 15 minuta. Prema prvim informacijama, jednom navijaču na tribinama pozlilo je. Liječnici su odmah dotrčali i započeli s pružanjem pomoći te reanimacijom.

Prvo poluvrijeme zbog svega se najprije produžilo za osam minuta, no kako se igra nije nastavila dok su se liječnici na tribinama borili za život navijača, susret je nastavljen tek u 59. minuti, i dalje u okviru prvog poluvremena.

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine

