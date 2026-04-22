ŠOK NA CAMP NOU Yamal zabio pa se ozlijedio. Navijaču pozlilo, 15 minuta mu pružali pomoć

Tijekom utakmice La Lige između Barcelone i Celte Vigo dogodio se dramatičan trenutak koji je zabrinuo navijače katalonskog kluba. Mlada zvijezda momčadi Lamine Yamal doživio je bolan preokret sudbine – samo nekoliko sekundi nakon što je razveselio navijače i zabio gol iz penača pao je na travnjak i požalio se na ozljedu.

Yamal je uspješno realizirao kazneni udarac u 42. minuti i doveo Barcelonu u vodstvo 1-0. Već u sljedećem trenutku pao je na travnjak i previjao se od bolova, dok su mu zabrinuti suigrači odmah priskočili u pomoć. Nakon što su mu liječnici pružili pomoć, ustao je, ali je ubrzo napustio igru. Nije otišao na klupu, nego su ga kamere snimile kako sam silazi niz stepenice tunela prema svlačionici, što jasno upućuje na to da nije mogao nastaviti utakmicu. Gol i ozljedu pogledajte OVDJE.

To nije bila jedina situacija koja je privukla pozornost. Nakon Yamalova pogotka utakmica se prekinula na više od 15 minuta. Prema prvim informacijama, jednom navijaču na tribinama pozlilo je. Liječnici su odmah dotrčali i započeli s pružanjem pomoći te reanimacijom.

Prvo poluvrijeme zbog svega se najprije produžilo za osam minuta, no kako se igra nije nastavila dok su se liječnici na tribinama borili za život navijača, susret je nastavljen tek u 59. minuti, i dalje u okviru prvog poluvremena.