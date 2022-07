Pao je dogovor! Lewandowski u Barceloni za 50 milijuna eura

Transfer bomba: Robert Lewandowski (33) novi je igrač Barcelone, tvrdi čovjek koji ne griješi kad su nogometni transferi u pitanju - Fabrizio Romano.

Poljak koji je posljednjih osam sezona bio udarna špica minhenskog Bayerna potpisat će s Kataloncima ugovor na tri godine s opcijom produženja na još jednu. Barca će za njega dati 45 milijuna eura plus još pet u bonusima.

Prema tvrdnjama Talijana, Lewu ju Xavi nagovorio na dolazak još u veljači i od tad je Barca bila jedina moguća destinacija za fantastičnog napadača čijem su menadžeru Piniju Zahaviju prilazili predstavnici oba Manchestera, Chelseaja, PSG-a, no za njega dileme nije bilo, a svoju riječ nije pogazio. Navodno je veliku ulogu u transferu odigrao odličan odnos Barcinog predsjednika Joana Laporte i jednog od najboljih nogometnih menadžera.

Kraj je to jedne epohe poljskog 'killera' koji je s Bayernom osvojio sve što se moglo pritom zabivši nevjerojatnih 344 gola, uz 72 asistencije, u 375 nastupa. Recimo samo da su od njegovog dolaska Bavarci bili prvaci Njemačke baš svake godine, a on je za to vrijeme pokupio bezbroj individualnih nagrada. A sada je jednostavno došlo do zasićenja. I zato mu navijači Bayerna neće zamjeriti odlazak...

Barcelona i Xavi očito misle ozbiljno ove sezone. Uz već postojeće mlade dokazane snage stigli su Raphinha, Franck Kessié i Andreas Christensen, Ousmane Dembele je produžio ugovor, a sada i Lewa... Katalonci 'vrebaju' još nekoliko igrača, najviše pritom misleći na Chelseajeve Španjolce Cesara Azpilicuetu i Marcusa Alonsa i ako do kraja ispuni svoje transfer želje Barcelona će imati što reći. Kako u Španjolskoj, tako i Europi.

