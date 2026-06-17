Pao je još jedan rekord na SP-u! Šestog dana Mundijala bilo je najviše navijača na stadionu

Prema podacima Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) u utorak je postavljen novi rekord po broju gledatelja na stadionima na svjetskom prvenstvu u jednom danu.

Prema službenim podacima, utakmicama Francuska - Senegal (80,545 gledatelja u East Rutherfordu), Argentina - Alžir (69,045 u Kansas Cityju), Austrija - Jordan (68,527 u ​Santa Clari) i Irak - Norveška (63,106 u Foxboroughu) ukupno je nazočilo 281,223 gledatelja čime je srušen 32 godine star rekord od 277,070 gledatelja koliko se okupilo na također četiri utakmice igrane u SAD-u 28. lipnja 1994.

Foto: Siphiwe Sibeko

"Vau! 281,223 navijača u stadionima! 16. lipnja 2026. će biti upisan u povijest svjetskih prvenstava. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti za donošenje kolorita, atmosfere i emocija na ovaj turnir. Najuključenije SP i dalje pokazuje koliko je naša igra voljena i kako nogomet ujedinjuje svijet!", objavio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Prem navodima FIFA-e, tijekom prvih šest dana SP-a ukupan posjet je bio 1,309,652 navijača, odnosno prosjek po utakmici je 65,483.