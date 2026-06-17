Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNE BROJKE

Pao je još jedan rekord na SP-u! Šestog dana Mundijala bilo je najviše navijača na stadionu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pao je još jedan rekord na SP-u! Šestog dana Mundijala bilo je najviše navijača na stadionu
4
Foto: Pawel Kopczynski

Vau! 281,223 navijača u stadionima! 16. lipnja 2026. će biti upisan u povijest svjetskih prvenstava. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti za donošenje kolorita, atmosfere i emocija na ovaj turnir - rekao je Infantino

Admiral

Prema podacima Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) u utorak je postavljen novi rekord po broju gledatelja na stadionima na svjetskom prvenstvu u jednom danu.

Prema službenim podacima, utakmicama Francuska - Senegal (80,545 gledatelja u East Rutherfordu), Argentina - Alžir (69,045 u Kansas Cityju), Austrija - Jordan (68,527 u ​Santa Clari) i Irak - Norveška (63,106 u Foxboroughu) ukupno je nazočilo 281,223 gledatelja čime je srušen 32 godine star rekord od 277,070 gledatelja koliko se okupilo na također četiri utakmice igrane u SAD-u 28. lipnja 1994.

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Foto: Siphiwe Sibeko

"Vau! 281,223 navijača u stadionima! 16. lipnja 2026. će biti upisan u povijest svjetskih prvenstava. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti za donošenje kolorita, atmosfere i emocija na ovaj turnir. Najuključenije SP i dalje pokazuje koliko je naša igra voljena i kako nogomet ujedinjuje svijet!", objavio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Prem navodima FIFA-e, tijekom prvih šest dana SP-a ukupan posjet je bio 1,309,652 navijača, odnosno prosjek po utakmici je 65,483.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Bernardo Silva službeno u Real Madridu!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bernardo Silva službeno u Real Madridu!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026