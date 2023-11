Pao rekord Drosine! Za susret protiv Hajduka rasprodane već tri tribine, Pulu čeka spektakl...

U ožujku 2014. Istra je u polufinalu Kupa na Aldo Drosini dočekala Rijeku, a na stadionu se skupilo 7.500 gledatelja. Bio je to rekord pulskog stadiona, kojeg nije uspjela skinuti niti jedna gostujuća hrvatska momčad. Do ove nedjelje, kada će u Pulu stići splitski Hajduk.

Pokretanje videa ... transparent torcide na poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Centralna zapadna tribina je rasprodana, kao i južni dio, na kojem će biti smješteni navijači Hajduka. Za istočnu tribinu ostale su još četiri ulaznice, koje su, dok ovo čitate, gotovo sigurno rasprodane.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Najviše mjesta ima na sjevernoj tribini, gdje je ostalo još oko 400 ulaznica, no i one bi mogle nestati do nedjelje. Do sada je prodano 8500 ulaznica, što znači da je već danas, pet dana prije utakmice srušen rekord iz 2014. godine.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Hajduk je vodeća momčad prvenstva, Istra 1961 se diže, dvije utakmice zaredom nije primila gol i u nedjelju se očekuje spektakl. Splićani nisu pobijedili Istru 497 dana, posljednji put slavili su 17. srpnja 2022. upravo u Puli. Bilo je 2-0, a golove su zabili Melnjak i Livaja.