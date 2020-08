PAOK izbacio Vidu i Bešiktaš, Zvezda se provukla u Tirani

Hrvatski reprezentativac Domagoj Vida oprostio se od Lige prvaka već u drugom pretkolu. Njegov Bešiktaš pao je u gostima kod PAOK-a s 3-1, a srpski prvak je pobijedio albanskog...

<p>Iako je bila <strong>Crvena zvezda</strong> bila ogroman favorit protiv albanske Tirane, srpski prvak se na kraju jedva provukao do 3. pretkola Lige prvaka. </p><p>Na terenu se uopće nije vidjela razlika u kvaliteti, a zvezdaši su do pobjede došli u 62. minuti golom Tomanea. Inače, ovaj susret su obilježile brojne prijetnje o mogućem prekidu utakmice pa su Albanci angažirali poveći broj policajaca. Naime, netko je najavio da bi se niz travnjak mogao spustiti dron sa zastavom Velike Albanije, kao što je bio slučaj prije šest godina na u Beogradu na utakmici Srbije i Albanije kada je došlo do nereda.</p><p>Na svu sreću, do nereda nije došlo, ali su tenzije na travnjaku bile jako visoke.</p><p>Hrvatski reprezentativac Domagoj Vida oprostio se od Lige prvaka već u drugom pretkolu. Njegov Bešiktaš pao je u gostima kod PAOK-a s 3-1. Za Grke su pogađali Tzolis 2x i Pelkas, a za Turke Larin. Vida je odigrao cijeli susret na poziciji stopera.</p><p>Čak 11 susreta igra se u srijedu, a među njima su Lokomotiva koja igra protiv Rapida te Dinamo koji gostuje kod Cluja.</p><p> </p>