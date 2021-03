Hajduk je pobjedom (3-0) nad Zagrebom stigao u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Splićani su bili bolji suparnik, iako su "pjesnici" u prvom dijelu ozbiljno namučili Splićane. Bijeli su slavili s dva pogotka Jaira i jednim najboljeg igrača utakmice Marka Livaje.

U Veslačkoj je prije utakmice održana minuta šutnje za Milana Bandića i Zlatka Kranjčara, malobrojni gledatelji su u tišini odali počast preminulom dvojcu, a sa zvučnika je u to vrijeme puštena - papina poslanica. Već smo zaboravili kako se prije utakmica "pjesnika" s razglasa pušta "Urbi et Orbi", no u NK Zagreb govor Pape Ivana Pavla II. možete prije svake utakmice slušati već tri godine...

Torcide nije bilo u Veslačkoj, navijači Hajduka nisu niti pokušavali ući na omaleni stadiončić u središtu grada, iako su zagrebačke snage reda bile spremne i na to. Policije je tako bilo posvuda, još od Savske do Boćarskog doma, a policijska vozila vidjeli smo čak i na savskom nasipu. No, sve je prošlo bez ikakvih problema, njih je za Splićane bilo samo na travnjaku.

Na tribinama stadiončića u Veslačkoj ulici nije bilo navijača, no utakmicu je pratilo 500-injak gledatelja. Veliki broj navijača smjestio se iza ograde prema savskom nasipu, tako pratio dvoboj Zagreba i Hajduka. Dražen Medić utakmicu je vodio puno angažiranije od kolege na klupi Splićana, često dobacivao prema sucu Marku Matocu, nerijetko se i "križao" poslije nekih njegovih odluka.

Zagreb prema prikazanom i dalje spada u - niželigaški nogomet. Istina, "pjesnici" su u 45 minuta namučili Hajduka, u finišu utakmice i pogodili okvir gola, ali u ozbiljnom nadmetanju nisu ni ozbiljnije zaprijetili. Hajduk je uspješno odradio "operaciju Zagreb", bez navijačke potpore, ali uz dobrih 45 minuta zasluženo svladali Zagreb.