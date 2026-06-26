Hrvatskoj će biti dovoljan bod protiv Gane kako bi osigurala plasman u nokaut-fazu
NAJBOLJI TREĆEPLASIRANI
Paragvaj i Australija podijelili bolove te prestigli Hrvatsku
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Paragvaj i Australija remizirali su 0:0 i tako završili skupinu s četiri boda, Australija će biti druga zbog bolje gol razlike, dok će Paragvaj ići među najbolje trećeplasirane.
To su loše vijesti za Hrvatsku zato što se još jedna momčad pridružila krugu trećeplasiranih koji će nastaviti s četiri boda. Hrvatskoj će biti dovoljan bod protiv Gane kako bi osigurala plasman u nokaut-fazu.
Turci su skinuli skalp SAD-u, ali puno prekasno jer Amerikanci ostaju na prvom mjestu, a Turci idu kući.
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