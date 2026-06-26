Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAJBOLJI TREĆEPLASIRANI

Paragvaj i Australija podijelili bolove te prestigli Hrvatsku

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Paragvaj i Australija podijelili bolove te prestigli Hrvatsku
Foto: DARREN YAMASHITA

Hrvatskoj će biti dovoljan bod protiv Gane kako bi osigurala plasman u nokaut-fazu

Admiral

Paragvaj i Australija remizirali su 0:0 i tako završili skupinu s četiri boda, Australija će biti druga zbog bolje gol razlike, dok će Paragvaj ići među najbolje trećeplasirane.

To su loše vijesti za Hrvatsku zato što se još jedna momčad pridružila krugu trećeplasiranih koji će nastaviti s četiri boda. Hrvatskoj će biti dovoljan bod protiv Gane kako bi osigurala plasman u nokaut-fazu.

POGLEDAJTE SAŽETAK Paragvaj i Australija 0-0: Bod svakome odmogao Hrvatskoj
Paragvaj i Australija 0-0: Bod svakome odmogao Hrvatskoj

Turci su skinuli skalp SAD-u, ali puno prekasno jer Amerikanci ostaju na prvom mjestu, a Turci idu kući.

Tablice omogućuje Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Albanski igrač se vratio s posudbe u 'lokose', Osijek doveo dva nova aduta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Albanski igrač se vratio s posudbe u 'lokose', Osijek doveo dva nova aduta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u
SVAŠTA JE PROŠAO

FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u

Nicolas Pepe ponovno je slobodan! Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda filmova za odrasle Teanna Trump prekinuli nakon gotovo dvije godine veze. Iznenadni prekid dao mu je vjetar u leđa, jer je na SP-u briljirao za Obalu Bjelokosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026