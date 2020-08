Paraolimpijac Toni otrčao svoje najbolje vrijeme na PH: 'Nisam zadovoljan, trema me zeznula'

Nisam zadovoljan, ali dobro da sam ovo prošao, jer svako iskustvo je bitno, posebno ovakvo pred mojom publikom, rekao je nakon debija na atletskom PH Toni Bošnjaković koji nema obje potkoljenice

<p>Svoj je cilj ispunio natječući se u na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pyeongchangu 2018. godine, no Bošnjaković je otišao korak dalje i kao prvi invalid nastupio je na trkačkim disciplinama na atletskom prvenstvu Hrvatske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tonijev nastup na PH</strong></p><p>- Mjesec i pol dana sam se pripremao na stazi, ni toliko. Nismo dovoljno radili start, trebao sam ići iz poluvisokog starta i tu sam izgubio malo. Trema me definitivno zeznula jer me bilo strah da ne padnem kao prošli put pa sam morao ići sa malo rezerve. Nisam zadovoljan, ali dobro da sam ovo prošao, jer svako iskustvo je bitno, posebno ovakvo pred mojom publikom gdje je trema pa da se ta trema probija, rekao nam je odmah nakon utrke hrvatski paraolimpijac <strong>Toni Bošnjaković</strong> (36).</p><p>Htio je ostvariti vrijeme oko 12 sekundi, na kraju je to bilo 12.78 sekundi. Toni Bošnjaković do prije nekoliko mjeseci nije vjerovao da će hvatati Tokio, ali sve je promijenila korona - i odgoda Igara za 2021. godinu.</p><p>- I lani sam bio u sličnoj situaciju, postizao sam dobra vremena i imao kvalitetne rezultate, ali nisam imao potrebnu podršku i nitko me praktički nije doživljavao. U međuvremenu su se dogodile i neke situacije iz privatnog života zbog kojih sam mogao trenirati samo tri-četiri puta tjedno, a to nije bilo dovoljno za borbu protiv najboljih na svijetu. I kada su zbog korone odgođene Paraolimpijske igre, vratio sam se trkačkim disciplinama i rekao si 'idem probati još jednom'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Priča Tonija Bošnjakovića</strong></p><p>I probao je mnogo stvari i u njima bio uspješan te nastavlja dalje s treninzima i željom da postane još bolji.</p>