Parkour reprezentacija nakon kupa: Bit ćemo još bolji, trebaju nam bolji uvjeti treniranja

Hrvatska parkour reprezentacija u okviru Hrvatskoga gimnastičkog saveza sudjelovala je na Svjetskom kupu u Amsterdamu od 15. do 18. svibnja. Na festivalu naziva Urban sports week festival za Hrvatsku, u disciplini speed, nastupale su seniorke Sara Matrljan iz Parkour kluba Zagreb i Domina Milišić iz GK Gymsolin, a za seniore u istoj disciplini nastupili su Luka Pokupec i Lovro Crnarić, oba iz Parkour kluba Zagreb.

Konkurencija je bila prejaka, no svi su dali sve od sebe, a u polufinale uspjela se kvalificirati Sara Matrljan koja je trčala s Noom Man iz Nizozemske, koja je i pobjednica u speed disciplini.

Sara Matrljan i izbornik Miroslav Pečetnik | Foto: Parkour klub Zagreb

Svaki tjedan dečki i cure naporno treniraju, trude se, svojim su sposobnostima došli i to svjetskog prvenstva, iako u Zagrebu nemaju adekvatne uvjete za trening. Treniraju u prostorijama DVD-a Velika Mlaka i u Osnovnoj školi Utrine. Svi su složni - za bolje rezultate trebaju im i bolji uvjeti treniranja.

Sara Matrljan, Miroslav Pečatnik i Domina Milišić | Foto: Parkour klub Zagreb

Reprezentaciju predvodi seniorski izbornik Miroslav Pečatnik, koji je vrlo ponosan na nacionalni tim, koji se za ovo natjecanje pripremao od početka godine. Zadovoljan je napretkom u odnosu na prošlu godinu, kad je Hrvatska prvi put nastupila na Svjetskom kupu (u Francuskoj) i Svjetskom prvenstvu (u Japanu).

Ekipa koja je otputovala u Amsterdam | Foto: Parkour klub Zagreb



- Jako sam zadovoljna svojim trčanjem u kvalifikacijama, jer me dovelo do polufinala i tako sam postala prva osoba iz Hrvatske koja je u parkouru došla u seniorsko polufinale. Poligon je bio nešto duži nego inače u svjetskim natjecanjima, a ja sam imala bolje vrijeme nego u prijašnjim natjecanjima. Definitivno se vidi napredak time i baš sam sretna- rekla je Sara koju su do finala dijelile samo dvije sekunde. Domina Milišić istaknula je da je jako ponosna na sebe, svog trenera iz Splita, ekipu iz Gimnastičkog kluba Gymsolin. Sretna je što je došla u Amsterdam i naučila puno novih stvari.

Sara Matrljan iz Parkour kluba Zagreb | Foto: Parkour klub Zagreb

Lovro Crnarić oduševljen je organizacijom svjetskog kupa.

- Jako sam zadovoljan svojim nastupom, dosta dobro sam to odradio, unatoč maloj ozljedi - kaže Lovro i napominje da bi im svima dobro došli bolji uvjeti treniranja pa da mogu popraviti greškice koje rade.

Foto: Parkour klub Zagreb



- Tu mislim na više sanduka, bolji poligon, šipke. Mislim da bi mogli puno bolje i više napredovati. Luka Pokupec je rekao da je malo razočaran jer nije uspio izvesti sve što je htio, ali je sretan što mu je vrijeme izvedbe bilo odlično.

Luka Pokupec | Foto: Parkour klub Zagreb



- Ovaj poligon je bio malo drugačiji pa je bilo nekih stvari koje nismo predvidjeli, ali smo dovoljno dugo u sportu da smo se dobro snašli. Nastavit ćemo trenirati i biti još bolji - istaknuo je Luka.