ROĐENDANSKI TJEDAN

Pašalić čestitao rođendan svom Hajduku: 'Želim da napokon dobiješ uvjete kakve zaslužuješ'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HNK Hajduk

Želim ti da se napokon krene u djelovanje po pitanju infrastrukture jer naša djeca, treneri i cijela radna zajednica trebaju kamp za normalan rad, rekao je Mario Pašalić

Ovaj tjedan, točnije 13. veljače, Hajduk će proslaviti velikih 115. godina postojanja. Ogroman jubilej za "Majstora s mora", a čestitke su već počele pristizati. Tako je Hajduku čestitao bivši igrač Mario Pašalić, koji igra sjajno u Atalanti i koji je 9. veljače proslavio svoj rođendan i to asistencijom protiv Cremonesea.

"Dragi i voljeni Hajduče, od srca ti čestitam 115. rođendan! Naravno da ti kao i svi hajdukovci želim da što prije ostvariš svoje i naše snove, ali još važnije od toga, želim ti da napokon dobiješ uvjete kakve zaslužuješ. Želim ti da se napokon krene u djelovanje po pitanju infrastrukture jer naša djeca, treneri i cijela radna zajednica trebaju kamp za normalan rad, a naši igrači i navijači trebaju stadion adekvatan godini u kojoj se nalazimo. Isto tako želim ti da budeš zdrav, na stabilnim nogama i da se svi skupa veselimo uspjesima u godinama koje dolaze. Veliki pozdrav Hajduče tebi i svim hajdukovcima diljem Hrvatske i svijeta", rekao je Pašalić u videoporuci.

Hajduk se zahvalio i naravno uzvratio prekrasnu gestu te Pašaliću čestitao rođendan. Hajdukov rođendan pada u petak, a u nedjelju će igrati protiv Osijeka na Opus Areni. Torcida će zasigurno i na gostovanju pripremiti koreografiju u čast kluba.

