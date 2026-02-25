Obavijesti

OVO BOLI

Pašalić mu poslao loptu kao na pladnju, a onda je dobio nogom u čelo. Evo kako sada izgleda

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Daniele Mascolo

Lazar Samardžić bio je siguran s bijele točke za konačnih 4-1 i neopisivo slavlje domaćih navijača. Dok su suigrači slavili, Krstović je primao liječničku pomoć

Atalanta je u osmini finala Lige prvaka, a junak nevjerojatnog preokreta protiv Borussije Dortmund je crnogorski napadač Nikola Krstović, koji je u posljednjim sekundama iznudio penal za pobjedu. Cijena prolaska? Rascjepana glava, koju je ponosno pokazao nakon utakmice.

Foto: Instagram

Drama kakva se rijetko viđa

Kakva se samo drama odvijala na stadionu u Bergamu! Nakon poraza 2-0 u prvoj utakmici, Atalanti je trebala savršena večer, a činilo se da će je i dobiti. Golovima Scamacce, Zappacoste i Marija Pašalića poveli su 3-0, no gosti su preko Adeyemija smanjili na 3-1, rezultat koji je utakmicu vodio u produžetke. A onda, u dubokoj sudačkoj nadoknadi, dogodio se trenutak za pamćenje.

Mario Pašalić uputio je sjajan ubačaj s desne strane, a na loptu je krenuo Nikola Krstović. Dok su se mnogi sklanjali, on je bez straha poletio glavom, no umjesto lopte, dočekala ga je kopačka Ramyja Bensebainija. Stoper Borussije zaradio je crveni karton, a Krstović krvavu glavu. Sudac je nakon VAR provjere pokazao na bijelu točku.

Ožiljak kao trofej

Lazar Samardžić bio je siguran s bijele točke za konačnih 4-1 i neopisivo slavlje domaćih navijača. Dok su suigrači slavili, Krstović je primao liječničku pomoć. Kasnije je na svom Instagram profilu objavio fotografiju duboke posjekotine na čelu, ožiljka koji će ga zauvijek podsjećati na "lavovski" potez kojim je svoju momčad odveo među osam najboljih u Europi.

