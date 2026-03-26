Pašalić uoči Kolumbije istaknuo njihovu zvijezdu: Osjetio sam na svojoj koži koliko je dobar

Piše HINA,
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Mario Pašalić otkrio je kako će dvoboji s Kolumbijom i Brazilom biti ključni testovi za Hrvatsku uoči Svjetskog prvenstva. Podržava nove taktičke zamisli Zlatka Dalića koji planira igrati s trojicom u obrani

Hrvatski ofenzivni vezni nogometaš Mario Pašalić (31) rekao je noćas u američkom gradu Orlandu da će utakmice s Kolumbijom i Brazilom pokazati kakva je Hrvatska uoči Svjetskog prvenstva.

- To su dvije jake utakmice, dva dobra testa da vidimo gdje smo prije Svjetskog prvenstva, izjavio je 31-godišnji Pašalić u obraćanju medijima uoči zadnjeg treninga prije utakmice s Kolumbijom.

Hrvatska i Kolumbija, koje se nikada dosad nisu susrele, odmjerit će snage u noći s četvrtka na petak u 0.30 sati po hrvatskom vremenu.

- Dobro će nam poslužiti da izbornik sa stožerom analizira što će trebati eventualno popraviti za samo Svjetsko prvenstvo, izjavio je igrač talijanske Atalante.

Najveća novost je najava izbornika Zlatka Dalića da će reprezentacija zaigrati u zadnjoj liniji s trojicom igrača umjesto kao dosad s četvoricom.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

- Puno nas u klubovima igra s trojicom igrača iza. Istina je da u reprezentaciji nemamo puno vremena za uigravanje. Nešto više vremena imat ćemo zajedno prije Svjetskog prvenstva. Izbornik se odlučio na to pa ćemo vidjeti kako će to izgledati, izjavio je Pašalić.

Premda smatra da je potrebno određeno vrijeme da bi se uigrala nova formacija, 3-4-3 ili 3-4-2-1, vjeruje da ''Hrvatska ima potencijal'' za takav način igre. Nakon Kolumbije će u Orlandu igrati i s Brazilom, a prije Svjetskog prvenstva će se okušati još u susretima s Belgijom i Slovenijom.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Novinari su Pašalića upitali za mišljenje o 29-godišnjem kolumbijskom napadaču Luisu Diazu, koji je za Bayern ove sezone u 38 utakmica zabio 22 gola i upisao 18 asistencija.

- Osjetio sam na svojoj koži koliko je dobar, rekao je hrvatski igrač.

Atalanta je ranije ovaj mjesec izgubila s 4-1 i 6-1 od Bayerna u Ligi prvaka, pri čemu je Kolumbijac zabio dva gola i jednom asistirao.

- Nismo se dobro proveli protiv Bayerna. Naravno, nije on sam igrao, ali spada među vrhunske napadače. Bit će velika prijetnja, ali ima Kolumbija i drugih igrača, kazao je Pašalić.

Podsjetio je da je Kolumbija u južnoameričkim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo pobijedila Brazil i Argentinu.

- To je opasna reprezentacija, puna 'brzanaca', ali isto tako i tehnički kvalitetnih igrača. Većina ih igra u Europi pa ih dobro poznajemo te će nam oni biti dobar test, rekao je igrač s 81 nastupom i 11 golova za Hrvatsku.

Pašalić je u prvom dijelu sezone znao ulaziti s klupe za pričuve, ali u drugom dijelu se opet učvrstio u ekipi iz Bergama.

- Trener je na početku sezone imao svoju viziju, svoje ideje, što sam bio prihvatio kao profesionalac i trenirao, radio najbolje što sam mogao i čekao svoju priliku, rekao je.

- Uspio sam ju iskoristiti, pa sam sada u ritmu utakmica. Zadovoljan sam situacijom, sezona ide u dobrom smjeru, poručio je.

