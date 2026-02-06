Pašalić ušao s klupe i ekspresno zabio: Pokušavam iskoristiti minutažu koju mi trener daje...

Nogometaši Atalante izborili su polufinale talijanskog Kupa nakon što su u četvrtfinalu savladali Juventus 3-0.

Atalanta je povela u 27. minuti kada je jedanaesterac realizirao Scamacca iako je dotad Juventus imao puno bolje prilike, a i okvir vrata je na startu susreta spašavao domaćina. Nakon toga je Juventus uzaludno pokušavao izjednačiti i vratiti se u igru, a Atalanta je završni korak prema polufinalu napravila u 77. minuti kada je Sulemana bio strijelac za 2-0.

Mario Pašalić u igru je ušao u 83. minute, a onda samo dvije minute kasnije, zabio za konačnih 3-0. 'Vatreni' je s 15 metara pogodio suprotni kut, ostavivši Mattiju Perina bez šansi za obranu. Pašaliću je to bio 26 nastup sezone, a do sada je zabio pet golova i postigao četiri asistencije.

Gol Pašalića pogledajte OVDJE.

Foto: Daniele Mascolo

- Trudim se iskoristiti minutažu koju mi trener daje. Odigrali smo sjajnu utakmicu, bilo je trenutaka kad smo se mučili, ali pobjeda je zaslužena - rekao je Pašalić nakon utakmice i nastavio:

- Sve što smo stvorili, to smo i zabili, a kad postižeš golove, imaš veće šanse za pobjedu. Ako nastavimo igrati s ovakvim duhom, možemo dostići one ispred nas. U zaostatku smo, ali s pobjedničkim nizom možemo se vratiti.

Atalantu u polufinalu talijanskog Kupa čeka dvoboj protiv boljeg iz susreta Bologna-Lazio. Prvi polufinalist je Inter koji je pobijedio Torino 2-1, a jedini pogodak za Torino zabio je donedavni napadač Dinama Sandro Kulenović.