VIDEO: PRVA UTAKMICA KUPA

Piše HINA,
Pašalić zabio u remiju Atalante i Lazia u prvom susretu u Kupu...
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Lazio i Atalanta remizirali 2-2 u Rimu! Pašalić zabio za goste, Musah spasio Atalantu u zadnjim minutama. Uzvrat u Bergamu odlučuje sudbinu i kartu za finale

U prvoj polufinalnoj utakmici Talijanskoga kupa u Rimu su Lazio i Atalanta odigrali 2-2, a pogodak za goste postigao je Mario Pašalić

Coppa Italia - Semi Final - First Leg - Lazio v Atalanta
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Pašalić je pogodio u 51. minuti za poravnanje na 1-1 nakon što je Dele-Bashiru (47) doveo Lazio u vodstvo. U 87. minuti Senegalac Boulaye Dia opet dovodi Rimljane u vodstvo, a Atalantu poraza spašava Yunus Musah u 89. minuti. 

Toma Bašić zbog ozljede nije bio u sastavu Lazija. Uzvratni dvoboj igra se za 22. travnja u Bergamu. U drugom polufinalu igraju Inter i Como (0-0). 

