Pašalićev menadžer: Mario će se vratiti u Hajduk. Ima veliku želju završiti karijeru u Splitu

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić (30) posljednjeg dana lipnja potpisao je novi veliki ugovor s Atalantom. Bivši igrač Hajduka stigao je u Bergamo 2018. godine, a novi ugovor s “božicom” veže ga do 2028. Hrvatski stručnjak Ivan Jurić preuzeo je momčad ovog ljeta i inzistirao na ostanku veznjaka, što je ubrzalo pregovore koji su trajali gotovo godinu dana.

Pašalić je mogao besplatno napustiti klub, no ostao je vjeran klubu s kojim je postigao najviše u karijeri. Spominjao se čak i njegov povratak u Hajduk, no ta opcija u ovom trenutku nije bila realna, tvrdi igračev menadžer i jedan od najuspješnijih Hrvata u tom poslu, Marko Naletilić.

- Mario se želi vratiti u Hajduk. To je apsolutno sigurno, ali u ovom trenutku je prerano. Sad to nije bilo realno, ali jednog dana vratit će se. To je sigurno. Kad odradi ugovor s Atalantom, planira se vratiti. Takav plan ima od samog početka i osjeća nevjerojatnu želju da opet zaigra na Poljudu u dresu Hajduka i da doma završi karijeru. Siguran sam da će se to i dogoditi - kazao je za Tportal.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Pašalić je započeo nogometni put na Poljudu, odakle je 2014. prešao u Chelsea za 2,5 milijuna eura. Londonski klub potom ga je slao na posudbe u Elche, Monaco, Milan i Spartak, a 2018. stigao je u Atalantu, prvo za 2,5 milijuna eura u sklopu posudbe, a potom trajno za dodatnih 14,5 milijuna eura.

Menadžer je naveo kako su se posljednjih godina brojni klubovi javljali Pašaliću jer su ga htjeli dovesti, a mnogi su dolazili iz uglednijih klubova od Atalante.

- Radi se o dva velika talijanska kluba, ali zaista ih ne bih imenovao. Također, dobili smo top ponudu iz Engleske, a ne moram ni komentirati koliko bi veću plaću Mario imao da je prihvatio ponudu saudijskog Al Shababa. Bilo je još nekoliko ponuda iz Europe, ali Mario je sve to odbio. Samo da slikovito objasnim o čemu se ovdje radi. Da je prihvatio ponudu Al Shababa, imao bi pet ili šest puta veću plaću nego u Bergamu. No to ga nije zanimalo - zaključio je Naletilić.