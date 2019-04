Rijeka je u 153. Jadranskome derbiju doživjela svoj najteži ovosezonski poraz: 0-4. Tradicija duga 7,5 godina je prekinuta. No to je ionako bilo osuđeno na prekid, kao i svaka druga tradicija. Nije problem ni u četiri primljena gola. I to se dogodi. Loša večer...

Ono što je nedopustivo je način na koji se izgubilo. Nijedan jedini udarac u okvir suparnikovog gola? Pa žalibože vremena i novca potrošenog na put do Splita. Da su predali bez borbe i izgubili 0-3, bolje bi prošli! A ionako 'nisu došli' na utakmicu.

I nisu kiksali (pre)mladi, tinejdžeri Lepinjica i Hrvoje Smolčić ili Bušnja u zadnjih deset minuta. Od prve se sekunde na poljudskome travnjaku raspala cijela riječka momčad! A jedina promjena koju je Bišćan napravio bila je: Čolak umjesto Pavičića pa, posljedično, 4-4-2 umjesto 4-1-4-1.

Trener je na splitski travnjak poslao momčad s četiri ofenzivca. Napadačku Rijeku. Koja je jedva prelazila centar. Murić je u 29' pucao metar od domaćeg gola. I to je bilo sve od Rijeke na Poljudu. Bez karikiranja.

Pasti bez ijednog udarca na gol nedostojno je Rijekine tradicije. I pljuska navijačima koji su potegnuli do Splita 'igrati' protiv 15.000 domaćih. Igrači su bili u ravnopravnih 11 na 11. Uz odlično suđenje i apsolutno korektnu igru. Po prekrasnom vremenu, na 'travnjaku idealnom za igru'.

Nogometnu igru u kojoj je Hajduk Siniše Oreščanina Rijeci očitao lekciju iz svih zamislivih postulata i elemenata. Ako ispadne da se dogodio raritetni raspad sistema... Svo zlo s tim. Ostaje "samo" sramota jedne igre nedostojne Rijekinog dresa.

U srijedu se kod Intera igra za finale Kupa. Što uopće nije loše. Nema se vremena misliti na Jadranski derbi. Jer misliti na ovih 0-4 iz riječkog kuta uopće nije zdrav sport. Niti je pametno mikro-analizirati ovih 0-4.

Hajduku svaka čast i na sjajnoj igri i na 100% zasluženoj pobjedi. Rijeci... Nada da će valjda sama sebi znati objasniti pa spriječiti da joj se ne ponovi ono što joj se u 153. Jadranskom derbiju dogodilo. Nedopustivi totalni raspad sistema!