Pau Gasol: Godine idu... Jasno mi je da sam na kraju karijere

Dvostruki NBA prvak, šesterostruki NBA All Star, rookie godine, višestruki svjetski i europski prvak, nositelj olimpijskih odličja, brojnih individualnih priznanja... Pau Gasol (39) istinski je, a još uvijek igrački aktivni, spomenik katalonske, španjolske, europske i svjetske košarke.

U karijeri koja je počela prije više od dva desetljeća igrao je za Barcelonu, Memphis, Lakerse, Bullse, Spurse, Milwaukee i Portland.

Zapravo... Za Portland još nije zaigrao jer od potpisa za Blazerse krajem srpnja liječi ozljedu. A svaki novi oporavak sve duže traje.

- Sve duže i duže jer, budimo realni: star sam - smije se veliki Pau Gasol.

Vince Carter u 42. obara rekorde. Postao je prvi igrač u povijesti lige koje je igrao u tri različita desetljeća i prvi koji igra 22 sezone. Pau se ne vidi toliko dugo u NBA dvoranama.

- Nemam nikakvih iluzija. Bliži mi se četrdeseta godina života, 19 godina sam u NBA režimu igranja pa još i ljetne obveze s reprezentacijom... Jasno mi je: moja se karijera gotovo posve približila svojem kraju - govori stariji Gasol za madridsku Marcu.

Mlađi brat Marc ima pet godina manje, aktualni je NBA prvak sa Toronto Raptorsima, ali prva asocijacija na prezime Gasol bio je i ostat će Pau koji je još 2009. i 2010. sa Kobejevim Lakersima osvajao NBA prstenje.

Što nakon karijere, vjerojatno već od sljedećeg ljeta?

- Nisam još siguran, ali znam da će biti generalna promjena. Više vremena za obitelj, interes podijeljen na više strana, a ne samo vrijeme provedeno u treninzima i utakmicama. Naravno, sport će biti dio života, ali tek ćemo vidjeti kako.

A kad će se starijeg Gasola opet vidjeti na parketu?

- Nema fiksiranih datuma, nema žurbe. Ne želim forsirati gležanj, ne želim se vratiti sposoban za samo 4-5 minuta po utakmici. Postoji samo potpuni oporavak i 100%-ni angažman za svoju momčad. Djelomična rješenja ne zanimaju me ni u čemu.

Tijekom priprema viđeni ste sa trenerskom pločom u ruci...

- A znam da je to medijima zanimljivo, već su i Gregga Popovicha ispitivali o tome. Jedino što znam je da želim biti koristan suigračima i kada ne mogu igrati, a hoće li to pretvoriti u neku trenersku karijeru... Niti imam pojma niti mi je to sad bitno.

NBA je sve manje liga za igrače vašeg tipa, 2.16 m visoke centre.

- Brža je, sve su kraći napadi, sve više šuteva iz daljine. Nekad se igralo s dva visoka, sada je to češće iznimka nego pravilo. NBA se mijenja sve brže i sve je dinamičnija. Kao i sve u modernom dobu u kojem živimo - rekao je Pau Gasol, košarkaška legenda koja polako privodi karijeru kraju.

