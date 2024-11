Paul nakon što je 'popio' šamar od Tysona: 'On je ljuti vilenjak koji udara kao mala pi****a...'

Posljednje sučeljavanje Mikea Tysona (58) i Jakea Paula (27) uoči njihove borbe u ranim subotnjim satima nije prošlo bez tenzija. Očekuje se da će meč između legendarnog boksača i YouTubera biti jedan od najgledanijih u povijesti. Event se održava na AT&T stadionu, koji ima kapacitet od 80.000 mjesta, a prijenos će biti dostupan na Netflixu za sve pretplatnike bez dodatne naknade. Tijekom predigre za samu borbu Tyson je ostavljao dojam smirenosti i čak dosade, no na konferenciji za medije nakratko ga je iz takta izbacilo pitanje novinara o mogućem porazu.

- Ja neću izgubiti, jesi li me čuo?! Neću izgubiti! - proderao se Mike.

S istom je energijom pristupio sučeljavanju, gdje ga je dodatno razbjesnilo to što mu je Paul slučajno stao na nogu. Taj potez razljutio je bivšeg najmlađeg prvaka teške kategorije toliko da je reagirao šamarom.

- Bio sam u čarapama, a on u tenisicama. Stao mi je na prst jer je je**** š***k. Htio sam misliti da je to bilo slučajno, ali sada vjerujem da je to napravio namjerno. Jako me zaboljelo, pa sam morao uzvratiti - objasnio je Tyson.

Šamar je dobro pogodio Paula u bradu, koji ipak tvrdi da ga nije osjetio.

- Nisam ništa osjetio. On je ljut, mali ljuti vilenjak. Mike Tyson, bio je to slatki šamar, prijatelju, ali sutra ću te je***o nokautirati. Sj***t ću ga. Udara kao mala pi**a. Sada ovo postaje osobno, mora umrijeti - izjavio je Paul.

Nakon incidenta oglasio se i njegov brat Logan, koji je cijelo vrijeme bio uz njega.

- Mike Tyson ošamario je mog brata. Je***o ikonski, ali i velika greška. Borba je upravo postala osobna za Jakea. Sutrašnji dan bit će razočaravajući za Mikea, jer će se sutra okruniti novo lice boksa - poručio je Logan.