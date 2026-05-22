ZAVRZLAME U HAJDUKU

Pavasović Visković: Pregovora s Pirićem nema, to je izmišljotina

Piše Jakov Drobnjak,
Zagreb: Odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Anton Palić dali izjave medijima | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jedina činjenica je ta da se gospodin Pirić najavio na razgovor kod mene, izrazio želju da bi on sa svojim prijateljima sponzorirao Hajduk. Ja sam to primio na znanje, rekao je predsjednik Nadzornog odbora Hajduka

Nakon što su medijski napisi i objave na društvenim mrežama zagrijali atmosferu među navijačima Hajduka pričom o ulasku ukrajinskog kapitala, oglasio se i predsjednik Nadzornog odbora kluba Ljubo Pavasović Visković. U svom istupu demantirao je da se vode bilo kakvi pregovori s Ivicom Pirićem i njegovim partnerima.

Prema njegovim riječima za N1, radilo se isključivo o informativnom sastanku, a ne o početku pregovaračkog procesa kako se u javnosti pričalo.

​- Mediji tu igraju prilično lošu ulogu jer priču napuhuju bez stvarnih činjenica. Jedina činjenica je ta da se gospodin Pirić najavio na razgovor kod mene, izrazio želju da bi on sa svojim prijateljima sponzorirao Hajduk. Ja sam to primio na znanje - izjavio je Pavasović Visković.

Predsjednik Nadzornog odbora bio je jasan u poruci da su napisi o konkretnim dogovorima neistiniti. Ustvrdio je kako su priče o preuzimanju upravljačkih prava ili vlasništva u potpunosti neutemeljene.

​- Nikakvog pregovora o bilo čemu nije bilo, on je pristojno rekao što u budućnosti misli napraviti, ja sam to pristojno saslušao. To je jedino što se dogodilo, drugih događaja nema. Da se o nečemu pregovaralo, to nije točno. To je potpuna izmišljotina - zaključio je.

Dok s Poljuda stiže hladan tuš, Ivica Pirić svojim potezima nastavlja intrigirati javnost. Bivši nogometaš Hajduka poslovno je povezan s ukrajinskim milijarderom Volodimirom Nosovim, osnivačem kriptomjenjačnice WhiteBIT. Njihova zajednička tvrtka White Tech nedavno je dobila odobrenje Hanfe za poslovanje s kriptoimovinom, što je Pirić i najavio kao preduvjet za ulaganja u hrvatski sport.

