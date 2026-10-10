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TURNIR U KINI

Pavić i Arevalo nakon napete borbe ipak ostali bez pobjede

Piše HINA,
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Pavić i Arevalo nakon napete borbe ipak ostali bez pobjede
Foto: Piroschka Van De Wouw
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Mate Pavić i Marcelo Arevalo ispali su već na startu turnira; Česi Pavlasek i Rikl su u Šangaju nakon odličnog meča u tri seta slavili 7-6, 6-7, 10-7

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Hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom nije uspio izboriti plasman u 2. kolo parova na ATP "masters 1000" turniru u Šangaju, bolji od drugih nositelja bili su Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikl sa 7-6 (5), 6-7 (3), 10-7.

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Osvajači ovogodišnjeg Umaga, Pavlasek i Rikl su nakon osvojenog prvog seta poveli i sa 2-0 u drugom, ali Pavić i Arevalo su odmah vratili izgubljeni servis, a do kraja drugog seta još i spasili tri "break-lopte", jednu u šestom i dvije u desetom gemu, koje su ujedno bile i meč-lopte za češku kombinaciju.

Nakon što su uvjerljivo dobili "tie-break" drugog seta, Pavić i Arevalo prometnuli su se u favorite za pobjedu, ali u odlučujućem produženom "tie-breaku" nisu uspjeli osvojiti niti jedan poen na suparnički početni udarac, dok su Pavlasek i Rikl u tome uspjeli dva puta te upisali vrijednu pobjedu.

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