Pavić i Arevalo nakon napete borbe ipak ostali bez pobjede

Hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom nije uspio izboriti plasman u 2. kolo parova na ATP "masters 1000" turniru u Šangaju, bolji od drugih nositelja bili su Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikl sa 7-6 (5), 6-7 (3), 10-7.

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Osvajači ovogodišnjeg Umaga, Pavlasek i Rikl su nakon osvojenog prvog seta poveli i sa 2-0 u drugom, ali Pavić i Arevalo su odmah vratili izgubljeni servis, a do kraja drugog seta još i spasili tri "break-lopte", jednu u šestom i dvije u desetom gemu, koje su ujedno bile i meč-lopte za češku kombinaciju.

Nakon što su uvjerljivo dobili "tie-break" drugog seta, Pavić i Arevalo prometnuli su se u favorite za pobjedu, ali u odlučujućem produženom "tie-breaku" nisu uspjeli osvojiti niti jedan poen na suparnički početni udarac, dok su Pavlasek i Rikl u tome uspjeli dva puta te upisali vrijednu pobjedu.