IPAK POBJEDA

Pavić i Arevalo spasili meč-lopte i došli do polufinala u Dubaiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pavić i Arevalo spasili meč-lopte i došli do polufinala u Dubaiju
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dramatična pobjeda Pavića i Arevala u Dubaiju! Spasili dvije meč-lopte i izborili polufinale ATP 500 turnira. Nakon drame u tie-breaku, čekaju ih nova bitka

Admiral

Mate Pavić i Marcelo Arevalo bili su na rubu poraza u četvrtfinalnom dvoboju parova na ATP 500 turniru u Dubaiju protiv Portugalca Francisca Cabrala i Austrijanca Lucasa Miedlera, ali su spasili dvije meč-lopte u odlučujućem 'tie-breaku' i pobjedom 6-4, 3-6, 11-9 izborili plasman u polufinale. 

Drugi nositelji su s dva 'breaka' poveli 5-2 u prvom setu i iskoristili drugi gem na servisu za osvajanje prve dionice. Isti se scenarij, ali u zamijenjenim ulogama ponovio u drugom setu pa je o pobjedniku odlučivao produženi 'tie-break'.

Portugalsko-austrijski par imao početnu prednost od 4-1, ali su Pavić i Arevalo nizom od četiri poena izbrisali zaostatak. Kod vodstva 8-7 Cabral i Miedler su osvojili poen na servis suparnika i došli do dvije meč-lopte. Drugi nositelji su prvu spasili na servisu, a drugu kad je početni udarac bio na strani suparnika. I sljedeća dva poena su otišla na Pavićevu i Arevalovu stranu, čime su došli do pobjede i drugog uzastopnog polufinala na ATP 500 turnirima.

U Rotterdamu su ostali bez finala, a u Dubaiju će im na putu prema meču za trofej stajati pobjednici iz dvoboja talijanskog para Bolelli - Vavassori i češkog dvojca Nouza - Rikl.

Komentari 1
