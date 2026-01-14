Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIPREME ZA ASUTRALIJU

Pavić i Arevalo u četvrtfinalu Adelaida. Ružić također prošla

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Mate Pavić i Marcelo Arevalo sjajni u Adelaideu, dok Antonia Ružić briljira u Hobartu! Hrvatski tenisači podižu formu za Australian Open te su rezultati jako dobri

Admiral

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u srijedu zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u četvrtfinalu teniskog ATP turnira u Adelaideu.  Hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Hobartu, ona je u susretu 2. kola nadigrala Argentinku Solanu Sierru sa 7-5, 6-4.

Pokretanje videa...

Mate Pavic 00:28
Mate Pavic | Video: Damir Bošković/Youtube

Pavić i Arevalo su u osmini fimala sa  6-2, 6-4 nakon sat vremena igre pobijedili njemačko-tajvansku  kombinaciju koju čine Hendrik Jebsen i Ray Ho. Pavić i Arevalo su u meču tri puta uzeli servis suparnicima, a svoj nisu izgubili ni jednom

U osmini finala Pavić i Arevalo čekaju pobjednike susreta između Talijana Simonea Bolellija i Andrea Vavassorija i britansko-poljske kombinacije  Lukea Johnsona i Jana Zielinskog.

Ružić je u dvoboju protiv Sierre pokazala odličnu mentalnu stabilnost, u prvom je setu gotovo stalno bila u rezultatskom zaostatku, Argentinka je imala i prednost od 5-3 samo da bi 22-godišnja Međimurka s četiri uzastopna osvojena gema dobila tu dionicu dvoboja sa 7-5.

I u drugi je set Ružić krenula gubitkom servisa, Argentinka je tu prednost držala do 4-3 kada je imala i tri lopte za novu prednost 5-3, ali Ružić je uspjela poravnati na 4-4, zatim sigurnim servis-gemom povesti sa 5-4, a onda još jednim "breakom" završiti posao. Ružić će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednice susreta između Amerikanke Peyton Stearns i Srpkinje Olge Danilović.

