Pavić i Arevalo u velikoj drami izborili polufinale Monte Carla

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pavić i Arevalo u polufinalu Monte Carla! U dramatičnom meču srušili Harrisona i Skupskog. Hoće li konačno doći do finala? Čeka ih okršaj s Andreozzijem i Guinardom

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale Masters 1000 turnira u Monte Carlu u konkurenciji parova, pobijedivši u petak u četvrtfinalu Amerikanca Christiana Harrisona i Britanca Neala Skupskog sa 6-4, 3-6, 11-9.

TENIS U ISTRI Umag potvrdio dva jaka imena! Dolazi Mađar koji je Federeru zadao posljednji poraz u karijeri
Umag potvrdio dva jaka imena! Dolazi Mađar koji je Federeru zadao posljednji poraz u karijeri
SRETNO, MARINE Čilić protiv Kazahstanca otvara prestižni turnir u Monte Carlu
Čilić protiv Kazahstanca otvara prestižni turnir u Monte Carlu

Po jedan 'break' je odlučio tko će osvojiti prvi i drugi set, a u odlučujućem 'tie-breaku' su Pavić i Arevalo uglavnom bili u vodstvu. No, američko-britanski par je došao do vodstva 8-7 u završnici, ali je hrvatsko-salvadorska kombinacija osvojila sljedeća dva poena na početnom udarcu i došla do prve meč-lopte. Harrison i Skupski su uspjeli osvojiti sljedeći poen, ali su dopustili Paviću i Arevalu novu priliku, koju peti nositelji nisu propustili.

Za hrvatsko-salvadorski par to je treće uzastopno polufinale u Monte Carlu, gdje još uvijek nisu došli do meča za trofej. U trećem pokušaju da se domognu finala suparnici će im biti osmi nositelji, Argentinac Guido Andreozzi i Francuz Manuel Guinard. Protiv njih su prošle godine igrali u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Pekingu na tvrdoj podlozi i izgubili odlučujući 'tie-break'. Njihov subotnji dvoboj u Monte Carlu trebao bi započeti u 11 sati na središnjem stadionu.

Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'
EKSKLUZIVNO

Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'

Gattuso mi je čestitao korektno i sportski, nikad nisam ni pomislio skočiti sa Starog mosta i nije me sram to priznati. Ne pokušavam biti kao Ćiro i volio bih ujediniti zemlju kao što je to napravio Dalić, kaže Barbarez
FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge
LJUBAVNA AFERA

FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge

Romarijev bivši suigrač iz Barcelone, legendarni Hristo Stoičkov, jednom je izjavio da su Romárija u životu zanimali samo "nogomet i j****ina"
FOTO ZBOGOM, ČEČI: Ovako su ispratili legendarnog Bogdana
PREMINUO SA 69 GODINA

FOTO ZBOGOM, ČEČI: Ovako su ispratili legendarnog Bogdana

Srećko Bogdan preminuo je 8. travnja u 70. godini života i u velikoj tuzi ostavio nogometnu javnost u Hrvatskoj. Legenda je Dinama, sa Željkom Velom je oduševljavao komentarima, a bio je trener i Modriću

