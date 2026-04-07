Umag potvrdio dva jaka imena! Dolazi Mađar koji je Federeru zadao posljednji poraz u karijeri

Nakon što su još ranije nastup potvrdili Talijan Flavio Cobolli i Španjolac Alejandro Davidovich Fokina imena na popisu sudionika ovogodišnjeg izdanja ATP turnira u Umagu su Argentinac Tomás Etcheverry i Poljak Hubert Hurkacz.

S njima dvojicom dodatno se zaoštrava konkurencija za osvajanje naslova na 36. izdanju jedinog hrvatskog ATP turnira i istovremeno osigurava novi tjedan vrhunskog tenisa u Umagu koji je ove godine na rasporedu od 13. do 18. srpnja, što znači da će glavni turnir početi u nedjelju, a završiti finalom u subotu.

- Ovo su sjajne vijesti, pojačavamo konkurenciju i dovodimo igrače koji su prava svjetska klasa. Tomás Etcheverry se vraća u Umag, ali kao nemjerljivo bolji igrač nego što je bio 2022., a Hubert Hurkacz ispunjava obećanje da će doći na turnir, nakon što nam je prošle sezone otkazao nastup zbog ozljede. U svakom slučaju, igrači koji su nam do sada potvrdili dolazak jamče da ćemo opet imati turnir na najvišoj razini, a siguran sam da ćemo im do početka turnira s nekim novim imenima dodatno otežati put do naslova - rekao je direktor turnira Tomislav Poljak.

Umag: Finale ATP-a Luciano Darderi osvojio 4. turnir u karijeri | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Izuzetno nas veseli što se lista vrhunskih igrača koji će ove godine zaigrati na umaškim zemljanim terenima dodatno pojačava, čime ATP turnir u Umagu još jednom potvrđuje svoj status jednog od najatraktivnijih sportskih događanja u regiji. Kao Plava Laguna, kontinuirano ulažemo u razvoj turnira, ali i u cjelokupno iskustvo destinacije. Ove smo godine dodatno investirali u kompleks kako bismo i gledateljima i tenisačima osigurali još višu razinu kvalitete boravka, sadržaja i organizacije", ističu u Plavoj Laguni.

Hurkacz je prije dvije godine bio sjajan šesti na pojedinačnoj ATP listi, nakon serije vrhunskih rezultata. Osvojio je dva naslova na turnirima iz serije Masters 1000, u Miamiju i Šangaju, ukupno ima osam osvojenih turnira, a jedan od najsvjetlijih trenutaka u karijeri stigao je 2021. u Wimbledonu, gdje je došao do polufinala, pobijedivši, među ostalima, Rogera Federera i Danila Medvedjeva.

Umag: Finale ATP-a u Umagu između Tabernera i Darderija | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Tijekom karijere ostvario je čak 18 pobjeda protiv igrača koji su u tom trenutku bili među deset najboljih na ATP listi. U Umagu je premijerni nastup trebao imati prošle sezone, no morao je na operaciju desnog koljena. Vratio se u velikom stilu, u siječnju na United Cupu u Sydneyu, pomogavši poljskoj reprezentaciji da dođe do naslova, s četiri pobjede u pet mečeva.

Argentinac Etcheverry je jedan od najboljih igrača na zemljanoj podlozi, što je u mnogo navrata pokazao, uključujući nedavno osvajanje turnira ATP 500 u Rio de Janeiru. To mu je bio premijerni naslov na ATP turnirima, nakon tri prethodna poraza u finalima. Prije dvije godine došao je na 27. mjesto pojedinačne ATP liste, a vrlo blizu tome (31.) je i sada, no do početka Plava Laguna Croatia Open Umag mogao bi nadmašiti najbolji plasman ikad. Ove sezone ima i polufinale u Buenos Airesu, također na zemlji, a od odličnih rezultata svakako treba istaknuti četvrtfinale u Roland Garrosu 2023.