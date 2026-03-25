Obavijesti

Sport

Komentari 0
USPJEŠAN DAN

Pavić i Mektić u četvrtfinalu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Odigrali smo dobar meč. Na papiru se činilo lagano, ali bilo je nekoliko spašenih break-lopti u prvom setu. Meč je mogao otići i na drugu stranu, kazao je Pavić nakon slavlja u parovima s Arevalom

Admiral

Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić izborili su plasman u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Miamiju u konkurenciji parova.

Pavić i njegov partner Marcelo Arévalo, koji brane naslov i postavljeni su za pete nositelje, u drugom su kolu svladali francuski par Sadio Doumbia / Fabien Reboul rezultatom 6-4, 6-4. U oba seta bio im je dovoljan po jedan break, a pritom su spasili i nekoliko break-lopti suparnika.

ZANIMLJIVO ISKUSTVO Tenisačica probala najskuplji hot dog na svijetu: 'Financijski neodgovorno, ali vrijedno...'
- Odigrali smo dobar meč. Na papiru se činilo lagano, ali bilo je nekoliko spašenih break-lopti u prvom setu. Meč je mogao otići i na drugu stranu, ali mislim da smo tijekom cijelog susreta bili bolji od njih - rekao je Pavić za SportKlub te dodao uoči četvrtfinala:

- Očekujemo težak meč. Oni su u naletu, osvojili su Dohu i Dubai. Imaju niz od desetak pobjeda. To znači puno u parovima… Izgubili smo od njih finale u Dubaiju. Ponavljam, očekujemo težak meč i nikako nismo favoriti.

Za ulazak u polufinale Pavić i Arévalo igrat će protiv četvrtih nositelja, Harrija Heliövaare i Henryja Pattena.

Uspješan dan upotpunio je i Mektić, koji je s Amerikancem Austinom Krajicekom pobijedio brazilski dvojac Orlanda Luza i Rafaela Matosa sa 7-5, 6-4. U četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika susreta između parova Julian Cash / Lloyd Glasspool i Sander Arends / John-Patrick Smith.

Oba hrvatska predstavnika tako su nastavila uspješan nastup u Miamiju i ostala u borbi za naslov na jednom od najjačih turnira u sezoni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026