Pavić i Mektić u četvrtfinalu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju

Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić izborili su plasman u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Miamiju u konkurenciji parova.

Pavić i njegov partner Marcelo Arévalo, koji brane naslov i postavljeni su za pete nositelje, u drugom su kolu svladali francuski par Sadio Doumbia / Fabien Reboul rezultatom 6-4, 6-4. U oba seta bio im je dovoljan po jedan break, a pritom su spasili i nekoliko break-lopti suparnika.

- Odigrali smo dobar meč. Na papiru se činilo lagano, ali bilo je nekoliko spašenih break-lopti u prvom setu. Meč je mogao otići i na drugu stranu, ali mislim da smo tijekom cijelog susreta bili bolji od njih - rekao je Pavić za SportKlub te dodao uoči četvrtfinala:

- Očekujemo težak meč. Oni su u naletu, osvojili su Dohu i Dubai. Imaju niz od desetak pobjeda. To znači puno u parovima… Izgubili smo od njih finale u Dubaiju. Ponavljam, očekujemo težak meč i nikako nismo favoriti.

Za ulazak u polufinale Pavić i Arévalo igrat će protiv četvrtih nositelja, Harrija Heliövaare i Henryja Pattena.

Uspješan dan upotpunio je i Mektić, koji je s Amerikancem Austinom Krajicekom pobijedio brazilski dvojac Orlanda Luza i Rafaela Matosa sa 7-5, 6-4. U četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika susreta između parova Julian Cash / Lloyd Glasspool i Sander Arends / John-Patrick Smith.

Oba hrvatska predstavnika tako su nastavila uspješan nastup u Miamiju i ostala u borbi za naslov na jednom od najjačih turnira u sezoni.