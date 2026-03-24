Tenisačica probala najskuplji hot dog na svijetu: 'Financijski neodgovorno, ali vrijedno...'

Australska tenisačica Priscilla Hon možda je rano završila svoj nastup na Miami Openu, ali je pažnju privukla izvan terena. Na Instagram profilu podijelila je video koji je izazvao brojne reakcije, a u kojem s prijateljicom isprobava najluksuzniji hot dog na svijetu, čija cijena iznosi vrtoglavih 100 američkih dolara. Svoj je doživljaj sažela u duhovitom opisu: "Financijski neodgovorno, ali emocionalno ispunjeno".

Zlatni hot dog postao je hit turnira

U videu, snimljenom na sunčanom prostoru unutar kompleksa gdje se održava Miami Open, Hon i njezina prijateljica s nevjericom otvaraju prugastu kutiju u kojoj se nalazi takozvani "Golden Glizzy". Riječ je o gurmanskom specijalitetu koji je postao viralni hit ovogodišnjeg turnira. Sastoji se od australske Wagyu goveđe kobasice poslužene u pecivu od kroasana, a preliven je crème fraîcheom, izdašnom porcijom kavijara i listićima jestivog 24-karatnog zlata.

- Ovo bi mi trebalo promijeniti život - našalila se tenisačica u videu, dodajući kako ju je hot dog vjerojatno koštao više od njezinog prvog teniskog reketa.

Nakon prvog zalogaja, obje su bile vidno iznenađene.

- Zapravo je ludo dobro. Nadala sam se da mi se neće toliko svidjeti - priznala je Hon, dok su izračunale da svaki zalogaj vrijedi otprilike 15 dolara.

Izgubila u kvalifikacijama, ali osvojila društvene mreže

Priscilla Hon, trenutno 137. tenisačica svijeta, doputovala je u Miami kako bi se natjecala na jednom od najvećih turnira sezone. Nažalost, zaustavljena je već u kvalifikacijama, gdje je 16. ožujka izgubila od Amerikanke Katie Volynets. Ipak, umjesto da tuguje zbog poraza, odlučila je iskoristiti vrijeme u Miamiju na najbolji mogući način i isprobati ono o čemu svi pričaju.

Njezina objava brzo je prikupila brojne komentare, a pratitelji su se uglavnom složili s njezinim opisom. "Financijski neodgovorno, ali emocionalno ispunjeno' bit će naslov moje autobiografije!", napisala je jedna korisnica, dok su drugi pozdravili njezinu spremnost da isproba nešto tako ekstravagantno.

Ovaj luksuzni hot dog dio je rastućeg trenda na velikim sportskim događajima gdje se klasična stadionska hrana pretvara u vrhunski gurmanski doživljaj, stvoren kako bi privukao pažnju na društvenim mrežama. Iako je Hon zaključila da ga "toplo preporučuje, ali vaš bankovni račun ga neće voljeti", čini se da je jedinstveno iskustvo ipak bilo vrijedno svakog centa.