Pavić i Soares izgubili u drugom kolu: Još mogu do polufinala

Hrvatsko-brazilska kombinacija Mate Pavić i Bruno Soares izgubili su u drugom kolu skupine od Zeballosa i Granollersa 6-7 (4), 7.6 (4), 8-10. U zadnjem kolu borit će se za prolazak u polufinale

<p><strong>Mate Pavić</strong> i brazilski tenisač Bruno Soares nisu uspjeli doći do druge pobjede na ovogodišnjem ATP Finalu u Londonu, gdje su u srijedu poraženi u dvoboju 2. kola skupine "Bob Bryan" od Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacija Zeballosa sa 6-7 (4), 7.6 (4), 8-10 nakon dva sata i tri minute borbe.</p><p>Pavić i Soares su bili bliži osvajanju prvog seta prije ulaska u 'tie-break', jer su u dva gema propustili ukupno tri prilike za 'break'. No, Granollers i Zeballos su odlično odigrali odlučujuće poene te nisu dopustili hrvatsko-brazilskom paru da stekne prednost. Španjolsko-argentinski par je u odlučujućem gemu dvaput osvajao poene na servis suparnika, što je bilo dovoljno za osvajanje prve dionice.</p><p>Scenarij je bio gotovo identičan u drugom setu. Ponovno su Pavić i Soares u petom gemu propustili jednu, a u sedmom još dvije prilike za 'break', da bi u 12. gemu prvi put i sami bili suočeni s 'break-loptom' koja je ujedno bila i meč-lopta za Granollersa i Zeballosa. No, odličnom reakcijom Pavića na mreži hrvatsko-brazilski par je izborio još jedan 'tie-break'.</p><p>U njemu su Granollers i Zeballos poveli 2-0, ali su Pavić i Soares uspjeli s dva uzastopna poena dostići tu prednost te još jednim 'mini-breakom' izboriti odlučujući, produženi 'tie-break' za pobjedu.</p><p>Nažalost, i u njemu su ponovno rano upali u rezultatski minus od čega se nisu uspjeli oporaviti. Granollers i Zeballos su kod vodstva 9-6 izborili nove tri meč-lopte. Dvije je Pavić na svom servisu uspio anulirati, ali kad je Zeballos dobio priliku kod 9-8 na početnom udarcu, španjolsko-argentinska kombinacija je došla do pobjede, jer je Soaresov retern završio izvan granica igrališta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Granollers i Zeballos su sjajno servirali tijekom cijelog meča (76 % pogođenih prvih servisa), posebno u presudnim trenucima, a imali su i odličnu realizaciju drugog servisa (71 %), što se na kraju pokazalo odlučujućim.</p><p>Granollers i Zeballos su sada vodeći par skupine "Bob Bryan" sa učinkom 2-0. Pavić i Granollers su na drugom mjestu sa 1-1. Na trećem mjestu su Melzer i Roger-Vasselin sa 0-1, a četvrti su Peers i Venus s istim učinkom. </p><p> </p><p>Pavić i Soares ostaju u borbi za polufinale. Kako će do njega moći doći znat će se nakon večerašnjeg dvoboja parova Melzer / Roger-Vasselin i Peers / Venus. U slučaju pobjede kombinacije Peers / Venus, Pavić i Soares će se u posljednjem kolu protiv njih izravno boriti za drugo mjesto, a Granollers i Zeballos bi već i prije posljednjeg meča osigurali prvo mjesto. U slučaju pobjede Melzera i Roger-Vasselina, moguća je i kombinacija u kojoj bi Pavić i Soares mogli do polufinala i s porazom u posljednjem kolu.</p>