Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u subotu zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u osminu finala Australian Opena. Dvojac je pobijedio Srirama Balajija i Neila Oberlaitnera u dva seta
Pavić izborio osminu finala u Australiji, možda ide na Mektića
Mate Pavić i Marcelo Arevalo su sa 7-5, 6-1 poslije 73 minute igre pobijedili indijsko-austrijski par kojeg čine Sriram Balaji i Neil Oberlaitner. U prvom setu su Oberlaitner i Balaji pružili solidan otpor četvrtim nositeljima Paviću i Arevalu koji su im tek na kraju seta oduzeli servis za 6-5. U drugom setu, Pavić i Arevalo su dominirali i tri puta oduzeli početni udarac suparnicima.
U osmini finala suparnici Paviću i Arevalu bit će pobjednik susreta između hrvatsko-američke kombinacije Nikole Mektića i Austina Krajiceka s jedne te američko-nizozemskog para Vasila Kirkova i Barta Stevensa s druge strane.
Pavić je Australian Open osvojio 2018. godine s Austrijancem Oliverom Marachom. Tad je dvojac u finalu pobijedio Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha 6-4, 6-4.
