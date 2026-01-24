Pavić izborio osminu finala u Australiji, možda ide na Mektića

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su sa 7-5, 6-1 poslije 73 minute igre pobijedili indijsko-austrijski par kojeg čine Sriram Balaji i Neil Oberlaitner. U prvom setu su Oberlaitner i Balaji pružili solidan otpor četvrtim nositeljima Paviću i Arevalu koji su im tek na kraju seta oduzeli servis za 6-5. U drugom setu, Pavić i Arevalo su dominirali i tri puta oduzeli početni udarac suparnicima.

U osmini finala suparnici Paviću i Arevalu bit će pobjednik susreta između hrvatsko-američke kombinacije Nikole Mektića i Austina Krajiceka s jedne te američko-nizozemskog para Vasila Kirkova i Barta Stevensa s druge strane.

Pavić je Australian Open osvojio 2018. godine s Austrijancem Oliverom Marachom. Tad je dvojac u finalu pobijedio Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha 6-4, 6-4.