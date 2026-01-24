Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVAT BRILJIRA

Pavić izborio osminu finala u Australiji, možda ide na Mektića

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Pavić izborio osminu finala u Australiji, možda ide na Mektića
Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u subotu zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u osminu finala Australian Opena. Dvojac je pobijedio Srirama Balajija i Neila Oberlaitnera u dva seta

Admiral

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su sa 7-5, 6-1 poslije 73 minute igre pobijedili indijsko-austrijski par kojeg čine Sriram Balaji i Neil Oberlaitner.  U prvom setu su Oberlaitner i Balaji pružili solidan otpor četvrtim nositeljima Paviću i Arevalu koji su im tek na kraju seta oduzeli servis za 6-5. U drugom setu, Pavić i Arevalo su dominirali i tri puta oduzeli početni udarac suparnicima. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Mate Pavic 00:28
Mate Pavic | Video: Damir Bošković/Youtube

U osmini finala suparnici Paviću i Arevalu bit će pobjednik susreta između hrvatsko-američke kombinacije Nikole Mektića i Austina Krajiceka s jedne te američko-nizozemskog para Vasila Kirkova i Barta Stevensa s druge strane.

Pavić je Australian Open osvojio 2018. godine s Austrijancem Oliverom Marachom. Tad je dvojac u finalu pobijedio Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha 6-4, 6-4.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Jakirović na liječničkom pregledu u Milanu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jakirović na liječničkom pregledu u Milanu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu
PUNO BOLJA IGRA

Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Prva su ova dva boda koje su naši rukometaši osvojili u drugoj fazi natjecanja. Sljedeću utakmicu igraju u nedjelju protiv Švicarske u 20.30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026