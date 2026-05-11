Pavić je debitirao za Bayern u Ligi prvaka sa samo 16 godina, a sada je odabrao Hrvatsku

Branič Bayerna Filip Pavić (16) odlučio je ubuduće predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini, objavio je Hrvatski nogometni savez. Talentirani nogometaš rođen je 19. siječnja 2010. godine u njemačkom Freisingu, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj posjeduje hrvatsku i njemačku putovnicu te je imao pravo nastupa za obje reprezentacije.

Pavić igra na pozicijama središnjeg i desnog braniča te defenzivnog veznjaka. U Bayernovu akademiju stigao je 2019. godine iz lokalnog kluba SV Waldperlach, a trener prve momčadi Vincent Kompany priključio ga je treninzima seniora još u rujnu prošle godine, kada je imao samo 15 godina. Njemački mediji opisuju ga kao iznimno inteligentnog, fizički snažnog i tehnički dotjeranog braniča, dok ga ugovor s Bayernom veže do ljeta 2029. godine.

Širu nogometnu javnost privukao je u ožujku ove godine kada je debitirao za Bayern u Ligi prvaka protiv Atalante. Ušao je u 72. minuti umjesto hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića i postao najmlađi igrač Bayerna koji je nastupio u Ligi prvaka te ukupno treći najmlađi debitant u povijesti tog natjecanja. U trenutku nastupa imao je 16 godina i 58 dana, a mlađi od njega bili su samo Max Dowman i Youssoufa Moukoko. Pavić je pritom postao i prvi igrač rođen 2010. godine koji je zaigrao u Ligi prvaka.

U istoj utakmici Bayern je morao tražiti posebne dozvole za nastup maloljetnih igrača zbog njemačkog zakona o zaštiti mladih, koji zabranjuje rad nakon 20 sati. Budući da se utakmica igrala od 21 sat, klub je morao ishoditi posebno izuzeće za Pavića i 16-godišnjeg vratara Leonarda Prescotta. Zahtjev su morali potpisati čelnici kluba, roditelji, liječnik i škola, a zakon je igračima jamčio i najmanje 12 sati odmora nakon nastupa.

Pavić je dosad nastupao za mlađe uzraste njemačke reprezentacije i nosio kapetansku vrpcu U-16 selekcije, no nakon razgovora s predstavnicima HNS-a odlučio je obući hrvatski dres. Tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa i glavni instruktor Petar Krpan sastali su se s Pavićem, njegovom obitelji i agentima u Münchenu.

- Imam veliku zahvalnost, poštovanje i ljubav prema Njemačkoj, gdje sam odrastao i živim, gdje sam naučio igrati nogomet i gdje se imam priliku razvijati u jednom od najvećih svjetskih klubova, Bayernu, koji pruža sjajne uvjete i veliku podršku mladim igračima. S druge strane, odrastao sam u hrvatskoj obitelji, snažno osjećam te hrvatske korijene i želja mi je predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini - izjavio je Pavić za HNS.

- Naravno da nas izuzetno raduje ovakva odluka Filipa i njegove obitelji, kojima zahvaljujem na ugodnoj, otvorenoj i iskrenoj komunikaciji. Nikada ne želimo nagovarati nekoga da igra za Hrvatsku, ali dužnost nam je pratiti svaki talent i predstaviti mu kako funkcionira naš sustav, na kojim vrijednostima počiva hrvatska reprezentacija i kako vidimo njegov razvoj unutar naših selekcija. Drago nam je što je i Filip to prepoznao kao dobar put za njega te ga se veselimo priključiti našem sustavu. Ne moram ni govoriti da se radi o izvanserijskom talentu, igraču koji je već sa 16 godina priključen prvoj ekipi Bayerna koji je jedna od najboljih europskih momčadi - radi se o polivalentnom, iznimno inteligentnom, tehnički dotjeranom igraču pred kojim je iznimna budućnost jer je vrijedan, odgovoran, ambiciozan i predan radu - naglasio je tehnički direktor HNS-a Pletikosa.

- Izrazio sam Filipu dobrodošlicu u hrvatsku nogometnu obitelj i poželio mu puno uspjeha u našem prekrasnom hrvatskom dresu. Zahvaljujem njemu i obitelji na povjerenju i ovoj odluci koja nas sve u hrvatskom nogometu raduje, kao i Stipi, Petru i svima koji neumorno rade da pronađemo i pružimo pravu priliku svakom vrhunskom talentu, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Siguran sam da dobivamo velikog talenta, a s obzirom na to da je Filip vrijedan mladić koji zna da se do uspjeha stiže samo predanim radom, uvjeren sam da ga čeka lijepa nogometna karijera - naglasio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Raduje me povjerenje koje je Filip zajedno sa svojom obitelji iskazao prema nama i sustavu HNS-a koji smo im detaljno predstavili. Sigurno dobivamo izvrsnog igrača, ali i jednog zrelog, motiviranog i pametnog mladića pred kojim je sjajna karijera. Radujem se vidjeti ga u hrvatskom dresu, a sigurno već sada može itekako pomoći našim reprezentacijama mlađih uzrasta koje postižu sjajne rezultate te ih čekaju velika natjecanja ove godine - poručio je glavni instruktor HNS-a Petar Krpan.

Za Pavića ne postoje formalne prepreke za nastup za hrvatske reprezentacije pa bi već uskoro mogao konkurirati za U-17 Europsko prvenstvo u Estoniji.