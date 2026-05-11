Pavić je debitirao za Bayern u Ligi prvaka sa samo 16 godina, a sada je odabrao Hrvatsku

Piše Domagoj Vugrinović,
Odrastao sam u hrvatskoj obitelji, snažno osjećam te hrvatske korijene i želja mi je predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini, rekao je Pavić

Branič Bayerna Filip Pavić (16) odlučio je ubuduće predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini, objavio je Hrvatski nogometni savez. Talentirani nogometaš rođen je 19. siječnja 2010. godine u njemačkom Freisingu, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj posjeduje hrvatsku i njemačku putovnicu te je imao pravo nastupa za obje reprezentacije.

Pavić igra na pozicijama središnjeg i desnog braniča te defenzivnog veznjaka. U Bayernovu akademiju stigao je 2019. godine iz lokalnog kluba SV Waldperlach, a trener prve momčadi Vincent Kompany priključio ga je treninzima seniora još u rujnu prošle godine, kada je imao samo 15 godina. Njemački mediji opisuju ga kao iznimno inteligentnog, fizički snažnog i tehnički dotjeranog braniča, dok ga ugovor s Bayernom veže do ljeta 2029. godine.

Širu nogometnu javnost privukao je u ožujku ove godine kada je debitirao za Bayern u Ligi prvaka protiv Atalante. Ušao je u 72. minuti umjesto hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića i postao najmlađi igrač Bayerna koji je nastupio u Ligi prvaka te ukupno treći najmlađi debitant u povijesti tog natjecanja. U trenutku nastupa imao je 16 godina i 58 dana, a mlađi od njega bili su samo Max Dowman i Youssoufa Moukoko. Pavić je pritom postao i prvi igrač rođen 2010. godine koji je zaigrao u Ligi prvaka.

U istoj utakmici Bayern je morao tražiti posebne dozvole za nastup maloljetnih igrača zbog njemačkog zakona o zaštiti mladih, koji zabranjuje rad nakon 20 sati. Budući da se utakmica igrala od 21 sat, klub je morao ishoditi posebno izuzeće za Pavića i 16-godišnjeg vratara Leonarda Prescotta. Zahtjev su morali potpisati čelnici kluba, roditelji, liječnik i škola, a zakon je igračima jamčio i najmanje 12 sati odmora nakon nastupa.

Pavić je dosad nastupao za mlađe uzraste njemačke reprezentacije i nosio kapetansku vrpcu U-16 selekcije, no nakon razgovora s predstavnicima HNS-a odlučio je obući hrvatski dres. Tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa i glavni instruktor Petar Krpan sastali su se s Pavićem, njegovom obitelji i agentima u Münchenu.

- Imam veliku zahvalnost, poštovanje i ljubav prema Njemačkoj, gdje sam odrastao i živim, gdje sam naučio igrati nogomet i gdje se imam priliku razvijati u jednom od najvećih svjetskih klubova, Bayernu, koji pruža sjajne uvjete i veliku podršku mladim igračima. S druge strane, odrastao sam u hrvatskoj obitelji, snažno osjećam te hrvatske korijene i želja mi je predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini - izjavio je Pavić za HNS.

- Naravno da nas izuzetno raduje ovakva odluka Filipa i njegove obitelji, kojima zahvaljujem na ugodnoj, otvorenoj i iskrenoj komunikaciji. Nikada ne želimo nagovarati nekoga da igra za Hrvatsku, ali dužnost nam je pratiti svaki talent i predstaviti mu kako funkcionira naš sustav, na kojim vrijednostima počiva hrvatska reprezentacija i kako vidimo njegov razvoj unutar naših selekcija. Drago nam je što je i Filip to prepoznao kao dobar put za njega te ga se veselimo priključiti našem sustavu. Ne moram ni govoriti da se radi o izvanserijskom talentu, igraču koji je već sa 16 godina priključen prvoj ekipi Bayerna koji je jedna od najboljih europskih momčadi - radi se o polivalentnom, iznimno inteligentnom, tehnički dotjeranom igraču pred kojim je iznimna budućnost jer je vrijedan, odgovoran, ambiciozan i predan radu - naglasio je tehnički direktor HNS-a Pletikosa.

- Izrazio sam Filipu dobrodošlicu u hrvatsku nogometnu obitelj i poželio mu puno uspjeha u našem prekrasnom hrvatskom dresu. Zahvaljujem njemu i obitelji na povjerenju i ovoj odluci koja nas sve u hrvatskom nogometu raduje, kao i Stipi, Petru i svima koji neumorno rade da pronađemo i pružimo pravu priliku svakom vrhunskom talentu, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Siguran sam da dobivamo velikog talenta, a s obzirom na to da je Filip vrijedan mladić koji zna da se do uspjeha stiže samo predanim radom, uvjeren sam da ga čeka lijepa nogometna karijera - naglasio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Raduje me povjerenje koje je Filip zajedno sa svojom obitelji iskazao prema nama i sustavu HNS-a koji smo im detaljno predstavili. Sigurno dobivamo izvrsnog igrača, ali i jednog zrelog, motiviranog i pametnog mladića pred kojim je sjajna karijera. Radujem se vidjeti ga u hrvatskom dresu, a sigurno već sada može itekako pomoći našim reprezentacijama mlađih uzrasta koje postižu sjajne rezultate te ih čekaju velika natjecanja ove godine - poručio je glavni instruktor HNS-a Petar Krpan.

Za Pavića ne postoje formalne prepreke za nastup za hrvatske reprezentacije pa bi već uskoro mogao konkurirati za U-17 Europsko prvenstvo u Estoniji.

