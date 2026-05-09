VIDEO Bayern slavio i ostavio Wolfsburg u borbi za ostanak. Nastupila su dvojica Hrvata
U posljednjem subotnjem ogledu pretposljednjeg 33. kola Bundeslige nogometaši Bayerna su u gostima s minimalnih 1-0 pobijedili Wolfsburg.
Jedini je pogodak postigao Olise u 56. minuti kada je sjajno, s vrha šesnaesterca, naciljao suprotni kut domaćih vrata. Njegov gol možete pogledati OVDJE. Bayern je šansu za vodstvo propustio u 36. minuti kada jedanaesterac nije realizirao Kane. U samoj završnici ogleda je domaći igrač Svanberg pogodio vratnicu.
Wolfsburg je ostao na 16. mjestu te ima isto bodova kao i St. Pauli koji je na 17. poziciji. Posljednji je Heidenheim koji ima tri boda manje, ali i utakmicu manje te će u nedjelju gostovati kod Koelna. Dvije najslabije momčadi direktno ispadaju u drugu ligu, dok će sastav koji bude 16. dodatno razigravati za ostanak u ligi. U posljednjem kolu međusobno igraju St. Pauli i Wolfsburg u Hamburgu, dok Heidenheim igra na domaćem terenu protiv Mainza.
Za Wolfsburg je od 66. minute zaigrao Lovro Majer, dok je na drugoj strani cijelu utakmicu za Bayern odradio Josip Stanišić.
