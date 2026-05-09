Obavijesti

Sport

Komentari 0
BUNDESLIGA

VIDEO Bayern slavio i ostavio Wolfsburg u borbi za ostanak. Nastupila su dvojica Hrvata

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bayern slavio i ostavio Wolfsburg u borbi za ostanak. Nastupila su dvojica Hrvata
3
Foto: Lisi Niesner

Wolfsburg je ostao na 16. mjestu te ima isto bodova kao i St. Pauli koji je na 17. poziciji. Posljednji je Heidenheim koji ima tri boda manje, ali i utakmicu manje te će u nedjelju gostovati kod Koelna

Admiral

U posljednjem subotnjem ogledu pretposljednjeg 33. kola Bundeslige nogometaši Bayerna su u gostima s minimalnih 1-0 pobijedili Wolfsburg.

Jedini je pogodak postigao Olise u 56. minuti kada je sjajno, s vrha šesnaesterca, naciljao suprotni kut domaćih vrata. Njegov gol možete pogledati OVDJE.  Bayern je šansu za vodstvo propustio u 36. minuti kada jedanaesterac nije realizirao Kane. U samoj završnici ogleda je domaći igrač Svanberg pogodio vratnicu.

ZAGRIJAVA SE ZA SP Andrej Kramarić kao na haklu. Asistencija vrijedna ulaska u Ligu prvaka?! Pogledajte video
Andrej Kramarić kao na haklu. Asistencija vrijedna ulaska u Ligu prvaka?! Pogledajte video
Bundesliga - VfL Wolfsburg v Bayern Munich
Foto: Lisi Niesner

Wolfsburg je ostao na 16. mjestu te ima isto bodova kao i St. Pauli koji je na 17. poziciji. Posljednji je Heidenheim koji ima tri boda manje, ali i utakmicu manje te će u nedjelju gostovati kod Koelna. Dvije najslabije momčadi direktno ispadaju u drugu ligu, dok će sastav koji bude 16. dodatno razigravati za ostanak u ligi. U posljednjem kolu međusobno igraju St. Pauli i Wolfsburg u Hamburgu, dok Heidenheim igra na domaćem terenu protiv Mainza.

Za Wolfsburg je od 66. minute zaigrao Lovro Majer, dok je na drugoj strani cijelu utakmicu za Bayern odradio Josip Stanišić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
DIVERZIJA TORCIDE Kako su zapalili transparent Bad Blue Boysa? Ove se teorije šire...
VIDEO: POŽAR NA SJEVERU

DIVERZIJA TORCIDE Kako su zapalili transparent Bad Blue Boysa? Ove se teorije šire...

Derbi Dinama i Hajduka gorio je u pravom smislu riječi! Torcida preuzela odgovornost za požar na sjeveru Maksimira, a teorije o tome kako su to izveli kruže među navijačima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026