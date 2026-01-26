Obavijesti

NEKAD PARTNERI

Pavić u drami izbacio Mektića za četvrtfinale Australian Opena

Piše Josip Tolić,
Pavić u drami izbacio Mektića za četvrtfinale Australian Opena
Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pavić pobijedio bivšeg partnera Mektića u teniskom derbiju. Napeti "super tie-break" donio prolaz u četvrtfinale prvog Grand Slama sezone

Hrvatski teniski derbi u osmini finala muških parova na Australian Openu pripao je Mati Paviću. On je s partnerom Marcelom Arevalom nakon velike borbe i tri seta svladao bivšeg suigrača Nikolu Mektića i Amerikanca Austina Krajiceka 7-5, 4-6, 7-6 (10-7).  Pavić i Mektić činili su najuspješniji svjetski par, osvojivši zajedno Wimbledon i olimpijsko zlato u Tokiju. Njihovi putevi su se u ljeto 2023. razišli.

Prvi set pripao je četvrtim nositeljima, Paviću i Arevalu, da bi 16. nositelji, Mektić i Krajicek, uzvratili u drugom setu. Odluka je pala u napetom "super tie-breaku" trećeg seta. Pavić i Arevalo pokazali su više mirnoće u ključnim trenucima i na kraju slavili 10-7, osiguravši tako prolazak u četvrtfinale prvog Grand Slama sezone.

Ovom pobjedom Pavić i Arévalo, inače aktualni pobjednici Roland Garrosa, nastavili su put prema vrhu ATP ljestvice. Za preuzimanje statusa najboljeg para svijeta trebat će im naslov u Melbourneu, a sljedeća prepreka na tom putu bit će im britansko-poljska kombinacija Luke Johnson i Jan Zieliński.

Iako je ispao u konkurenciji muških parova, turnir za Nikolu Mektića nije gotov. On je s američkom partnericom Taylor Townsend već osigurao nastup u četvrtfinalu mješovitih parova. U istoj konkurenciji nastupa i Mate Pavić sa Srpkinjom Aleksandrom Krunić, s kojom ga tek čeka meč osmine finala. Ždrijeb bi Matu i Nikolu tu mogao spojiti u polufinalu.

