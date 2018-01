Paviću druga titula u Australiji: U mixu slavio sa Dabrowskom!

Teniska nedjelja nije mogla početi bolje! Hrvatski tenisač Mate Pavić potpuno je izdominirao igru parova svojim drugim osvojenim naslovom u samo dva dana!

Sad je došao red na mix parove gdje je sa Kanađankom Gabrielom Dabrowskom bio bolji od indijsko-mađarske kombinacije Rohan Bopanna - Timea Babos sa 2-6, 6-4 i 11-9. Mate i Gabriela slavili su u Championship tie-breaku punom preokreta!

Naš par do finala nije izgubio niti seta, a ovo mu je drugi naslov u mix parovima. Prvi je uzeo 2006. na US Openu u paru sa Nijemicom Laurom Siegmund.

They've done it!@GabyDabrowski / Mate #Pavic fight back in a tense three set final vs Timea #Babos / Rohan #Bopanna 2-6 6-4 [11-9] to win the #AusOpen 2018 mixed doubles championship 🏆#AusOpen pic.twitter.com/OavatCOZg7