Pavlek: Postoje pozitivni signali za povratak Snježne kraljice, a nadamo se i pobjedi ove sezone

Dok su mnogi uživali u ljetnim vrućinama i radostima ljeta, najbolji hrvatski skijaši i skijašice pripremali su se za nadolazeću sezonu Svjetskog kupa koje počinje 28. listopada u Söldenu (Austrija).

Hrvatski reprezentativci i reprezentativke okupili su se u Zagrebu u petak prije nego što će odraditi posljednje pripreme za početak skijaške sezone, koja unatoč babljem ljetu u Europi, uskoro počinje.

- Poklopilo se da su danas još svi u Zagrebu, ali već se u subotu svi vraćaju na snijeg - započeo je Miho Glavić, predsjednik hrvatskog skijaškog saveza.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Priprema sezona bila je relativno dobra, skijalo se u Južnoj Americi, gdje je u kolovozu i rujnu bilo dosta snijega. Imat ćemo tri natjecateljice i natjecatelja na otvaranju sezone u Söldenu, a onda Svjetski kup ide dalje, nadamo se uz bolje vremenske uvjete nego prošle godine. Ali nema sumnje, došlo je do klimatskih promjena koje imaju utjecaj na alpsko skijanje - osvrnuo se Glavić.

Leona Popović (25), koja je prošle godine bila najbolja hrvatska skijašica i šesta slalomašica svijeta, imala je nešto drugačije pripreme od kolegice Zrinke Ljutić, koja je putovala u Južnu Ameriku na pripreme.

- Odlučila sam ostati u Europi za vrijeme priprema, najviše smo trenirali u Švicarskoj. Uvjeti su bili dobri, jučer sam došla sa zadnjeg dana kampa, koji je bio odličan. I dalje je malo snijega, ali uvjeti na stazi bili su super, nadam se da smo dobro odradili pripreme iako sam ostala u Europi. U Sölden ide samo Zrinka, ja se pripremam za Levi. Tamo su uvjeti odlični, snijeg pada, hladno je i staze su odlično pripremljene - rekla je Leona.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zrinka Ljutić (19) prošle je sezone 'bljesnula' u Svjetskom kupu. Osvojila je prvo postolje u karijeri, a završila je kao 12. slalomašica svijeta. Otkrila je kako je tijekom ljetne stanke morala na neočekivani operacijski zahvat.

- Cijeli period od kraja prošle sezone prošao je u redu unatoč mojoj nagloj upali slijepog crijeva, kojeg sam morala operirati. Zbog toga se nisam bavila aktivnostima poput jedrenja na dasci, to sam vrijeme provela doma i više sam se družila s majkom. Uspjela sam se dobro pripremit za novu sezonu skijanja, išla sam u Argentinu na tri i pol tjedna. Taj je kamp bio odličan i jako produktivan. Vrijeme je bilo savršeno i mislim da sam se dobro pripremila što se tiče veleslaloma, a i naravno slaloma - rekla je.

Sezona počinje u Söldenu, gdje će se održati slalom za skijaše i skijašice.

- U subotu se vraćam skijanju. Odradit ću završne pripreme do Söldena. Nakon toga se pridružujem Leoni u Leviju i zajedno krećemo na slalomsku turneju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić (30) vrlo je zadovoljan odrađenim pripremama.

- Moje je ljeto bilo odlično. Super smo trenirali, Zrinka je bila sa mnom u Argentini. Zima je tamo savršena, pogotovo za veleslalom, treninzi su bili super. Trenirali smo i dosta Super G-a, to će mi pomoći za veleslalom. Nakon toga sam se vratio u Europu i priključio dečkima. Dobro skijam, čini mi se da su mi slalom i veleslalom bolji nego lani. Sva smo trojica (Zubčić, Kolega, Rodeš, op. a.) kvalitetniji u slalomu nego lani. Nadam se većem timskom iskoraku. Vidio sam Zrinku kako skija, odlična je, a od puno sam ljudi čuo da je Leona brza. Nadam se odličnom rezultatu ove godine za Hrvatsku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Samuel Kolega (24) prošle je sezone bio najbolji slalomaš, a nada se tu formu prenijeti u novu sezonu.

- Meni je ovo ljeto dosta slično kao i prošlo. Skijao sam u Švicarskoj i malo u dvorani u Belgiji. Držali smo se skupa, ledenjaci su čak bili i bolji nego prošle godine. Deveti mjesec je, nažalost, bio jako topao, tada se snijeg počeo topiti. Uspjeli smo u treninge ubaciti veleslalom i Super G, slalomska forma mi je jako dobra, a u veleslalomu se trudim. Usredotočen sam na slalom, nakon Soeldena idem u Švedsku gdje ću biti skoro dva tjedna - rekao je Kolega.

Istok Rodeš (27) ulazi u najbolje godine i smatra da je u odličnoj formi.

- Dobro se osjećam, možda zadnjih par dana imam sitnih problema s leđima, ali to je dio treninga kakve mi radimo. Ponekad se to mora dogoditi, ali to će biti okej, nadam se da ću biti zdrav i spreman. Mislim da skijam bolje nego prijašnjih sezona. S obzirom na to da sam prije dvije godine promijenio proizvođača skija, nadam se boljoj prilagodbi. Fizički sam svake godine sve bolji, još uvijek napredujem i čekam zimu!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vedran Pavlek osvrnuo se kako skijaški kalendar nakon 18 godina nema Snježnu kraljicu.

- Vidi se da je skijaška sezona pred vratima. Kod nas su se temperature prebacile iz onih ljetnih u skijaške. Svi smo motivirani za sezonu koja je pred nama. Sezona je bez SP-a i Olimpijskih igri, a nažalost i bez Snježne kraljice. Apsolutni fokus bit će na utrkama Svjetskog kupa i na rezultate naših reprezentativaca. Ovo je jedna stvarno dobra generacija. Ja ulazim u 26. sezonu u skijanju, a ova vrlo perspektivna generacija i meni daje motivaciju za daljnji rad. Nisam bio puno na pripremama tijekom ljetnih mjeseci, ali primao sam izvještaje. Što sam vidio, zaista sam zadovoljan. Prvenstvo sam zadovoljan radom i odličnom atmosferom u ekipi i u stručnom kadru.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pavlek vjeruje kako su moguće pobjede reprezentativaca u ovoj sezoni.

- Sve to daje mi nadu u nastavak vrhunskih rezultata, postolja, a usudio bih se reći i pobjeda. One nam nisu strane, Filip je to pokazao, cure su prošle godine bile na postolju, a Istok i Sami napreduju. Ove sezone dali smo dodatnu podršku mladima.

Direktor Cro Ski saveza ističe kako je bitno da reprezentacija trenira nekoliko disciplina.

- Uz slalom i veleslalom želimo trenirati i superveleslalom. Jedna disciplina nije dobra, pogotovo za mlađe natjecatelje. Pred nama je duga sezona, naši će dečki voziti slalom i veleslalom, možda i koji Super G. Na tim utrkama nam je primarni fokus. Leona i Zrinka kreću u slalomu s Levijem.

Skijašku sezonu moći ćete gledati na HRT-u.

- Sve utrke na kojima naši nastupaju prenosit će HRT. Imamo pet udarnih vikenda u siječnju, veljači i ožujku gdje su u isto vrijeme muške i ženske utrke, a planiraju se i emisije uoči utrka.

Postoje li šanse za povratak Snježne kraljice u kalendar?

Foto: Studio Hrg (Siniša Hrg)

- Ovo je sezona bez Snježne kraljice, za nas je apsolutni fokus od trenutka kada Sljeme nije uvršteno u kalendar je rast reprezentacije. To je naš fokus to 17. ožujka, to je sigurno. Paralelno radimo i na Snježnoj kraljici. Ima pozitivnih signala koji sugeriraju povratak Snježne kraljice. Vidjet ćemo. Puno toga ovisi o našim skijašicama i skijašima. Do tada ne bih ulazio u špekulacije, ima pozitivnih signala, ali pričekajmo proljeće - rekao je Pavlek.

Crveni spust na Sljemenu oštetio se u oluji koja je zadesila Zagreb i okolicu u srpnju, potvrđuje Pavlek.

- To nije u našoj nadležnosti, ali surađujemo s vlastima skijališta na Sljemenu. To olujno vrijeme u Zagrebu srušilo je dosta stabala na žičaru, srušilo je i sajlu te napravilo određena oštećenja. Točno je osam najvećih drveća palo na stolce i 145 stolaca trenutno nije u korištenju. Čekamo analizu, ne mogu više o tome govoriti, nakon toga ćemo vidjeti koji su idući koraci - zaključio je.