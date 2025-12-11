Peđa Mijatović: Realu nedostaje Modrić, on im je bio nit vodilja

Real Madrid izgubio je od Manchester Cityja 2-1 na domaćem terenu i kriza u "kraljevskom klubu" se nastavila. Nije bilo Kyliana Mbappéa koji je "prva violina" ove momčadi i Real se odmah mučio. Zvijezde Reala nisu bile na razini, a mnoge je to podsjetilo kako su Madriđani izgledali kada su veznim redom dirigirali Luka Modrić, Toni Kroos i ostatak. Bivši napadač i sportski direktor Real Madrida, Predrag Mijatović, komentirao je situaciju, a upravo stavio naglasak na Modrića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Modrić se emotivnom objavom oprostio od 'kraljevskog kluba': Real će zauvijek biti moj dom... | Video: 24sata Video

- Real Madridu nedostaje netko poput Luke. Njegova prisutnost na terenu je ključna jer on zna upravljati ritmom igre i pozicionirati suigrače. Trenutačno se vidi da neki igrači ne znaju kamo trebaju ići, kako se postaviti. Luka im je bio vodilja - rekao je Mijatović za TuttoMercato pa dodao:

- Ljudi već neko vrijeme pričaju o tome da je Xabi previše taktičan. Dobiva puno komentara, ali mu ne dopuštaju da radi. Možda igrači više nisu u stanju razumjeti Xabijevu filozofiju, njegov način gledanja na nogomet. Ukratko, vidim momčad koja želi uspjeti, ali ne zna kako, na koji način ili gdje.

Modrić je napravio čudesnu karijeru u Realu i predvodio "kraljeve" do najviših visina europskog nogometa. Šest trofeja Lige prvaka, Zlatna lopta, naslov prvaka Španjolske i ostali trofeji dokaz su da se neće tako skoro pojaviti novi Modrić u Realu, a on do tada prosipa magiju po travnjacima talijanske lige i vodi Milan do naslova Serie A.