MAESTRALNI VEZNJAK

Pedri je oborio Messijev rekord star više od 15 godina. Evo koji

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Vincent West

Pedri je oborio rekord Lionela Messija star više od 15 godina. Sa samo 23 godine je ključni igrač 'blaugrane', a njegova vrijednost sada je vrtoglavih 150 milijuna eura i jedan je od kapetana katalonskog giganta

Dirigent veznog reda Barcelone Pedri (23) odigrao je u subotu 88 minuta utakmice protiv Osasune. Katalonci su slavili 2-1, a Španjolac je oborio rekord kojeg je držao legendarni Lionel Messi (38) te po 200. put nastupio za katalonskog giganta igrajući od prve minute. 

Veznjak je postao najmlađi nogometaš Barcelone koji je odigrao 200 susreta za klub, s time da je utakmicu započeo u početnoj postavi. U subotu je, u jubilarnom nastupu, imao 23 godine i 159 dana, a Messi je do tog jubileja stigao s 23 godine i 227 dana. 

Pedri je postao ključ veznog reda 'blaugrane', a to se posebno vidi kroz ovu sezonu. Subotnji susret je počeo s kapetanskom trakom oko ruke što znači da je jedan od najvažnijih aktera Flickove velesile koja će drugu sezonu zaredom osvojiti La Ligu. U dosadašnjih 242 nastupa zabio je 28 golova i podijelio 32 asistencije. 

LaLiga - FC Barcelona v Celta Vigo
Foto: Albert Gea

Talentirani veznjak stigao je u Barcelonu iz Las Palmasa 2019. godine za 23, a danas vrijedi vrtoglavih 150 milijuna eura i jedan je od najvrjednijih nogometaša na svijetu. S Barcelonom ima ugovor do 2030. godine, a njegova otkupna klauzula iznosi milijardu eura. 

Barcelona je samo na korak do titule španjolskog prvaka. Katalonci imaju 88 bodova, a drugi Real Madrid 14 manje, no s utakmicom u nogama. Do kraja prvenstva ostala su još četiri kola, a 10. svibnja slijedi pravi spektakl na Camp Nou stadionu; ondje će se igrati zadnji El Clasico ove sezone.

