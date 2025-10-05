Peh za Ivana Kvesića: Predao meč za broncu u Svjetskoj ligi

Hrvatski karatist Ivan Kvesić ostao je nadomak borbe za broncu u poluteškoj kategoriji na turniru Svjetske karate lige Serije A u Maleziji. Naš je reprezentativac morao predati pretposljednji repasažni susret u kategoriji do 84 kg, pa je u meč za broncu otišao belgijski karatist Rayane Deghali. Kod početnog rezultata Ivan je ozlijedio uho. Suci su prekinuli susret, a Kvesić nije mogao nastaviti dvoboj.

Kvesić je bio slobodan u 1. kolu. Uslijedila je pobjeda protiv Indijca Jaiswala Briesha Rishaba 9-0, potom poraz od Iranca Ali Asghara Asiabarija 4-3. U prvom repasažnom susretu Ivan je bio bolji off Tajvanca Che-Eh Pana 2-0. Još četvero naših predstavnika nastupilo je u repasažu na turniru Svjetske lige Serije A u Kuala Lumpuru.

Iskra Majsec ( do 50 kg) izgubila je od Njemice Share Hubrich 1-0. U repasažu najprije uspjeh protiv Florence Nay-Chi Thun s Mianmara 8-2, ali i završni poraz od Tajvanke Ya-Chi Chung s 5-3.Dvije pobjede Laura Lisac u kategoriji do 55 kg zahvaljujući uspjesima nad Indonežankom Kakom Dahu Yulianom 6-0 i Egipćankom Menatalah Elhawary s 2-1. U nastavku ipak dva uzastopna poraza, od Čileanke Valentine Meneses Toro 4-0, a u repasažu i od Australke Sophie Du 4-0.

Darija Šnajder (do 61 kg) nadvisila je Čehinju Mariju Prieglovu 5-3 i Tajvanku Yu-Ru Huang 5-1, ali je na 'senshu' ili prvi osvojeni bod izgubila od Kineskinje Gong Li (1-1). U repesažu minimalnim rezultatom bolja je bila i Kazahstanka Nikol Tsengel 4-3.

Do repasaža stigao je i Ivan Pehar (+84 kg). Pehar je bio slobodan u 1. kolu. U nastavku Japanac Yamauchi Kentarou slavio je s 5-4, a u repasažnom nastupu i Indonežanin Daniel Daniel 6-4. Na turniru Svjetske lige Serije A u Maleziji sudjelovalo je 1076 karatista iz 81 zemlje.