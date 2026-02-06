Obavijesti

Pejić za 24sata: Bio sam Bad Blue Boys, a danas sanjam da moj sin zaigra u Dinamu...

Pejić za 24sata: Bio sam Bad Blue Boys, a danas sanjam da moj sin zaigra u Dinamu...
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Filip Pejić - Aleksandar Janković | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jedan je sin nogometaš, a drugi bi mogao biti MMA borac, kao i ja, kaže Pejić uoči borbe na FNC-u u Münchenu u subotu

Fight Nation Championship svakim novim eventom pomiče granice, a ovoga vikenda napravit će novi iskorak i zakoračiti izvan regije - prema europskoj sceni. Po prvi put organizira priredbu u Njemačkoj, u Münchenu, a glavna borba večeri bit će teškaški okršaj Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila.

UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL
UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu

Ivica Zubac sa suprugom i djetetom morat će napustiti luksuznu vilu koju je kupio u Los Angelesu. Novi dom promaći će u Indianapolisu gdje će igrati za Pacerse
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

