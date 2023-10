Pelé je bio umjetnik. Za Brazilce je bio veći i od samoga života

Guinessova knjiga rekorda kaže, Pelé je zabio 1279 gol u 1363 utakmice. Bilo da je riječ o službenima ili prijateljskima. Od finala Svjetskog prvenstva pa do onih kada je služio vojni rok. Od legende Santosa do ikone New York Cosmosa.

Edson Arantes de Nascimento svima je znan kao Pelé. Rodio se 23. listopada 1940. u brazilskom Três Coraçõesu, a preminuo je 29. prosinca 2022. u Sao Paulu.

Odrastao je siromaštvu Baurua u Sao Paulu, a od djetinjstva je zarađivao radeći u prodavaonici čajeva. Otac mu je bio Dondinho, bivši nogometaš čije je karijera završena teškom ozljedom u prvom nastupu za Atletico Mineiro. Znanje se trudio prenositi na Peléa koji je u ocu imao nogometnog uzora.

Talentirani Edson nadimak je dobio po svom najdražem igraču, golmanu Vasca da Game, Bileu. Kako nije mogao izgovoriti pravilno njegovo ime, zapamtili su ga kao Pelé.

Tri naslova prvaka svijeta

Učio se na malom nogometu, upijao je vještine i znanje, a 1956. završio je na probi u Santosu. Prvi pogodak zabio je u debiju, 7. rujna 1956. u 7-1 pobjedi protiv Corinthiansa. Iduće sezone postao je neizostavni član prve momčadi i najbolji strijelac lige.

Sa 16 godina debitirao je za Brazil u porazu od Argentine (2-1) na Marakani kada je zabio jedini gol. Pelé je nastupio na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj gdje je stigao s ozlijeđenim koljenom.

Prvi je put u Švedskoj zaigrao protiv SSSR-a (2-0), a u polufinalu protiv Francuske (5-2) zabio je i hat-trick. Još jedan rekord je postavio i kao najmlađi igrač u povijesti svjetskih prvenstava sa 17 godina i 249 dana, a zabio je i dva gola u 5-2 pobjedi protiv Švedske usred Stockholma.

Obranili su Brazilci naslov prvaka četiri godine kasnije u Čileu, ali Pelé se ozlijedio protiv Čehoslovačke u grupnoj fazi i u nastavku nije više igrao.

Na Svjetskom prvenstvu u Engleskoj, branitelji naslova doživjeli su pravi fijasko. Predvođeni najboljim igračem svijeta, Brazilci su su Bugarsku 2-0, Pelé je zabio prvi gol, ali su zatim izgubili od Mađarske 1-3 te od Portugala istim rezultatom (1-3).

Nakon tog susreta, Pelé je odbijao igrati za reprezentaciju. Svoj 'posljednji ples' ipak je odigrao na SP-u u Meksiku 1970. U finalu su Brazilci nadigrali Talijane (4-1), a Pelé je osvojio rekordno treće zlato.

Posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao je 18. srpnja 1971 protiv Jugoslavije (2-2). Tri godine nakon toga, napustio je Santos i otišao u američki New York Cosmos. Igračku karijeru završio je 1977. protiv simboličnog protivnika, u prijateljskoj utakmici protiv Santosa.

Nakon kraja karijere postao je uzor. Mladima i starijima. Ipak, zdravstvo stanje s godine u godinu bilo mu je sve lošije. Bez bubrega je ostao 1977. godine, a 2012. je operirao kuk. Pod kraj života se Péle iz stana micao jedino u invalidskim kolicima

- Kosti su mu lomljive. Zamijenio je kuk i nije imao adekvatnu rehabilitaciju pa ima problema s kretanjem. Sve ga je to 'bacilo' u depresiju. On je 'Kralj', uvijek je bio tako prepoznatljiva figura, a danas ne može hodati - rekao je Peléov sin Edinho za brazilsku televiziju Globo svojevremeno.

Privatni život

Premda njegov privatan život nije bio tako bogat događajima kao onaj Diega Maradone i život brazilske nogometne legende bio je buran. Ženio se tri puta, a službeno je otac sedmero djece.

Nije htio priznati kćer Sandru Machado iz veze sa čistačicom. Nakon petogodišnje pravne bitke, sudovi su 1996. presudili u korist mlade žene. Iz te priče nastala je knjiga "Djevojka koju kralj nije želio", prije nego što je 2006. umrla od raka dojke sa samo 42 godine.

Iz prvog braka s Rosemeri Cholbi 1966. godine rodilo mu se troje djece - dvije djevojčice, Kely Cristina 1967. i Jennifer 1978. te dječak Edinho 1970. godine.

U to je vrijeme Pelé također dobio kćer Flaviju, plod izvanbračne veze 1968. s novinarkom Lenitom Kurtz. Za razliku od Sandre Machado, on će je priznati 2002. godine.

Nakon razvoda Pelé se zaljubio u Xuxu, mladu manekenku. Hodali su gotovo sedam godina, ali Xuxa je rekla da je veza prekinuta jer više nije bilo ljubavi.

Peléov drugi brak, s psihologinjom i pjevačicom gospela, Assirijom Lemos Seixas, počeo je 1994. Dvije godine kasnije postali su roditelji blizanaca Joshue i Celeste. Par se razišao nakon trinaest zajedničkih godina. Njegova bivša supruga je 2020. pokrenula pravni postupak zbog neplaćanja alimentacije.

Godine 2016., tada u dobi od 75 godina, Pelé se po treći put oženio. Treća supruga bila mu je Marcia Cibele Aoki, tada 42-godišnja poslovna žena.

Rak debelog crijeva je bio jači

Pelé je preminuo 29. prosinca 2022. od posljedica raka debelog crijeva. Jako dugo vodio je bitku s njim, a nakon operacije u rujnu 2021. godine, u nekoliko navrata morao je u bolnicu. Dva dana ranije stigao je u bolnicu, imao je problema s oticanjem organizma i zatajenjem srca, no liječnici su učinili sve u njihovoj moći da mu poboljšaju stanje.

Prestao je reagirati na kemoterapiju, borio se s gubitkom daha, organizam je postajao sve slabiji. Pelé je, unatoč naporima liječnika, preminuo.

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost nakon Peléove smrti.

Nakon smrti, njegov lijes, prekriven brazilskom zastavom, prolazio je ulicama Santosa u vatrogasnom vozilu. Prošao je i kod kuće njegove majke (100). Ispraćaj je nastavljen na groblju "Memorial Necropole Ecumenica" gdje je održan privatni sprovod u krugu njegove uže obitelji. Brazilskom majstoru je 230.000 ljudi odalo počast.

Legendarni nogometaš pokopan je na periferiji Sao Paula, u luksuznom mauzoleju, gdje se u lijesu od punog zlata čuvaju njegovi ostaci.

Grobnica u kojoj je "O Rei" pokopan nalazi se na prvom katu vertikalnog groblja Memorial Necropole Ecumenica, koje se smatra najvišim na svijetu.