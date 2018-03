'Penal' koji je zaprepastio baš sve: 'Ljudi, to nije normalno!'

Jonasa Erikssona dobro su zapamtili u Milanu. Švedski sudac za 'rossonere' od jučer oko 22 sata je 'persona non grata' nakon što je svirao apsolutno nepostojeći penal protiv njih. I to u situaciju gdje su vodili 1-0 na Emiratesu protiv Arsenala od 35. minute.

Četiri kasnije, eto izjednačenja iz penala preko Dannyja Welbecka koji je komično pao poslije 'kontakta' sa Ricardom Rodriguezom i za švedske suce to je bio čisti penal koji je usmjerio utakmicu na konačnih 3-1, odnosno odveo 'topnike' u četvrtfinale.

A što li je tek radio onaj linijski sudac i kako je uopće vidio faul pitaju se baš svi te kako Eriksson nije vidio ruku Arsenala minutu kasnije nikome nije jasno.

VIDEO

Za strijelca vodećeg gola za Milan nema opravdanja. Hakan Calhanoglu je bijesan.

- Igrali smo dobro, a to nije lako ovdje. Zatim smo primili nevjerojatan gol, pa nije normalno u Europskoj ligi vidjeti ovako nešto - rekao je veznjak za Milan TV pa nastavio:

- Ricardo Rodriguez ga nije niti dodirnuo, ali za suca je to bio penal svejedno. Mene su faulirali u prvoj utakmici pa nisam tako pao... Očito je da je to usmjerilo utakmicu. Reagirali smo dobro i nakon izjednačenja, imali smo svoje šanse, no to je nogomet.

- Sudac je igrač utakmice i ovo neću nikad zaboraviti - sipao je gorčinu Turčin.

- Odbijam stvarati alibije i ne želim pričati o sucima! Jer i oni mogu pogriješiti baš kao i igrači. Ponosan sam na svoje dečke, ali mi smo prolazak dalje izgubili na San Siru - pomirljivim je tonom govorio trener Gennaro Gattuso.

Upitan o Nikoli Kaliniću kojim navijači u posljednje vrijeme nisu zadovoljni, rekao je:

- Nikola ima više iskustva od Cutronea ili Andrea Silve. Kreće se dobro no trenutačno se muči s kondicijom. A znamo da, kad je spreman, da nam može jako puno pomoći.

Iz domaćeg tabora stižu želje - Arsenal ne želi madridski Atletico, vjerojatno prvog favorita Europske lige u ovome trenutku.